Taroltak a dunaújvárosi amazonok

A labdarúgó Simple Női Kupa harmadik fordulójában vasárnap a Dunaújváros FC együttese az FC Nagykanizsa gárdáját fogadta. A dunaújvárosiak ismét magabiztos teljesítményt nyújtva jutottak a következő körbe.

Vojnity Nóra két gólt szerzett, a dunaújvárosi amazonok pedig fölényes sikerrel jutottak tovább

Fotó: DH-archív

Dunaújváros FC – FC Nagykanizsa 7-0 (3-0)

DFC: Regős – Jakab-Kakuszi, Szakállas (Hegedűs N. a 67. p.), Képes (Bálint a 46. p.), Sárkány Bettina (Orsós M. a 81. p.), Vojnity, Juhász A. (Lendvai a 75. p.), Csamangó, Kátai (Szabó A. a 46. p.), Ranyhóczki, Véninger. Vezetőedző: Vígh György.

Góllövő: Szakállas (4. és 54. p.), Vojnity (8. és 50. p.), Véninger (42. p.), Szabó A. (63. p.), Hegedűs N. (81. p.).