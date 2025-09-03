szeptember 3., szerda

Női labdarúgás

1 órája

Taroltak a dunaújvárosi amazonok

Címkék#Dunaújváros FC#DFC#Simple Női Kupa#labdarúgás#győzelem

Gróf András

A labdarúgó Simple Női Kupa harmadik fordulójában vasárnap a Dunaújváros FC együttese az FC Nagykanizsa gárdáját fogadta. A dunaújvárosiak ismét magabiztos teljesítményt nyújtva jutottak a következő körbe.

amazonok
Vojnity Nóra két gólt szerzett, a dunaújvárosi amazonok pedig fölényes sikerrel jutottak tovább
Fotó: DH-archív

Dunaújváros FC – FC Nagykanizsa 7-0 (3-0)
DFC: Regős – Jakab-Kakuszi, Szakállas (Hegedűs N. a 67. p.), Képes (Bálint a 46. p.), Sárkány Bettina (Orsós M. a 81. p.), Vojnity, Juhász A. (Lendvai a 75. p.), Csamangó, Kátai (Szabó A. a 46. p.), Ranyhóczki, Véninger. Vezetőedző: Vígh György.
Góllövő: Szakállas (4. és 54. p.), Vojnity (8. és 50. p.), Véninger (42. p.), Szabó A. (63. p.), Hegedűs N. (81. p.).

 

