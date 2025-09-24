1 órája
Újabb dunaújvárosi tehetségek nyertek akadémiai felvételt
Megkezdődött a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia új tanéve is, amelynek indulása óta a dunaújvárosi szakosztály nyolc versenyzőt adott tovább nekik. A DKSE négy új tehetsége nyert most felvételt.
A Dunaújvárosi Központi Sportegyesület a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia indulása óta összesen nyolc versenyzőt adott tovább. Az első, aki öt évvel ezelőtt az akadémia indulásakor ott folytatta tanulmányait Nyikos Veronika volt, ő nyáron befejezte a középiskolát, szeptembertől a Magyar Testnevelési Egyetem hallgatója. A következő években Pupp Viktória, Csőregi Zalán, Parádi László továbbra is a KIMBA keretei között tanulnak és sportolnak, kiegészülve négy új akadémistával: Szloboda Kende, Kaszala Máté, Tombor Benedek és Rafael Krisztián, akik szeptember elején csatlakoztak hozzájuk, hiszen felvételt nyertek a közösségbe.
Az akadémiai felvételek visszaigazolják a DKSE kiváló munkáját
– Bízunk benne, hogy a következő években ők is hasonló eredményeket és sikereket érnek majd el, mint Veronika, aki többszörös utánpótlás országos bajnoki címekkel, felnőtt magyar bajnoki címmel, U20-as Európa-bajnoki címekkel és világbajnoki bronzérmekkel gyarapította saját és az egyesület eredménylistáját.
A nyolc versenyzőnk eredményei, valamint az, hogy felvételt nyertek az akadémiára bizonyítéka a birkózó szakosztályban folyó magas szintű szakmai munkának és a remek közösség építésnek
– fogalmazott Mátyás Gábor a DKSE ügyvezető elnöke.
