Újabb dunaújvárosi tehetségek nyertek akadémiai felvételt

A Dunaújvárosi Központi Sportegyesület a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia indulása óta összesen nyolc versenyzőt adott tovább. Az első, aki öt évvel ezelőtt az akadémia indulásakor ott folytatta tanulmányait Nyikos Veronika volt, ő nyáron befejezte a középiskolát, szeptembertől a Magyar Testnevelési Egyetem hallgatója. A következő években Pupp Viktória, Csőregi Zalán, Parádi László továbbra is a KIMBA keretei között tanulnak és sportolnak, kiegészülve négy új akadémistával: Szloboda Kende, Kaszala Máté, Tombor Benedek és Rafael Krisztián, akik szeptember elején csatlakoztak hozzájuk, hiszen felvételt nyertek a közösségbe.

Tombor István vezetőedző az akadémia sportolóival

Fotó: DKSE/Róth Tamás

Az akadémiai felvételek visszaigazolják a DKSE kiváló munkáját

– Bízunk benne, hogy a következő években ők is hasonló eredményeket és sikereket érnek majd el, mint Veronika, aki többszörös utánpótlás országos bajnoki címekkel, felnőtt magyar bajnoki címmel, U20-as Európa-bajnoki címekkel és világbajnoki bronzérmekkel gyarapította saját és az egyesület eredménylistáját.

A nyolc versenyzőnk eredményei, valamint az, hogy felvételt nyertek az akadémiára bizonyítéka a birkózó szakosztályban folyó magas szintű szakmai munkának és a remek közösség építésnek

– fogalmazott Mátyás Gábor a DKSE ügyvezető elnöke.