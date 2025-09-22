szeptember 22., hétfő

Labdarúgás

1 órája

Az elején úgy mozogtak, mint az őszi legyek

Címkék#sport#adony#Vármegyei I#eredmények#labdarúgás#Mezőfalva#foci

A Mezőfalva ismét pont nélkül maradt, pedig az 52. percig még jól is fociztak. Az Adony pedig rangadón ért el döntetlent a vármegyei első osztályú labdarúgó-bajnokság 5. fordulójában

Horváth László

Ezúttal is izgalmas meccseket hozott a Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság hétvégi fordulója. Szoros pontállás alakult ki az élmezőnyben. A Gárdony és a Martonvásár egyformán 12 ponttal uralja a tabella első két helyét. A Sárbogárd és a Főnix alig három ponttal lemaradva a harmadik és a negyedik helyen várhatja a folytatást. Szintén egyforma pontszámmal jól áll az Adony és a Kápolnásnyék is az ötödik és hatodik pozícióban. Éppen egymással játszottak a hétvégén egy pontosztó meccset. A lista végén a Mezőfalva és az Enying várja a szerencsésebb időket. Gólokból is ez utóbbi helyen láthatták a szurkolók a legtöbbet.

Adony
A bajnokságban jól szerepel az adonyi csapat
Fotó: Horváth László/duol.hu

A félidőben észbe kaptak, és elkezdett focizni az Adony

Melde Kft.-Kápolnásnyék – Adony 1-1 (1-0)
Kápolnásnyék: Palásthy, Kharboutli, Őz, Csörge, Varga, Lipóth, Urbán, Nagy, Imrefi, Szöllősi, Zsigmond. Cserék: Lagler, Lőrincz, Gáspár, Höltzl.
Adony: Andrejev, Mónus, Hamar, Virág, Balogh, Tóth, Holentoner, Bagóczki, Schnierre, Bognár, Bartha. Cserék: Hegedűs, Vukajlovics, Kovács, Kelemen, Bihácsi, Kaló, Tatár.

Adony, Boldoczki Sándor: – A kezdő sípszó után úgy mozogtunk a szünetig, mint az őszi legyek. Egy helyzete volt az ellenfélnek és azt ki is használta. A második félidőben már észbe kaptunk és elkezdtünk futballozni. 

Érzésünk szerint megérdemeltük volna a győzelmet, mert volt öt darab százszázalékos helyzetünk, valamint három kapufánk. Ha mindez bemegy, akkor 6-2 ide! 

– Ettől függetlenül tartjuk a pozíciónkat. Egy kicsit azért sajnálom, mert több volt a meccsben.

Martonvásár – KK Grain Kft-Mezőfalva 4-0 (1-0)
Martonvásár: Kertész, Füzik, Hajdu, Zoboki, Gál, Trizna, Juhász, Hernádi, Veres, Cziklin, Patkós. Cserék: Farkas, Antal, Gábor, Füzér, Dudás, Victor, Balassa.
Mezőfalva: Kovács Á., Rózsahegyi, Szabó, Kovács D., Sági, Kovács B., Rabi, Mekota, Kovács K., Csicskovics P., Kiss. Cserék: Hajdu, Kisari, Csicskovics D., Filipszky, Horváth.
Gólszerzők: Zoboki Levente, Victor Michel 2, Füzér Zoltán.

Masinka Csaba, Mezőfalva:

Kimondottan jól játszottunk az első félidőben és terveztük is, hogy ezt kellene tovább vinni. Sajnos a második félidőre ismét dekoncentráltakká váltak a fiúk és halmozták az egyéni hibákat. Az eredmény reális.

Mezőfalva még pont nélkül áll
Fotó: Horváth László/duol.hu

  • A forduló további eredményei: Ercsi Kinizsi – Videoton Baráti Kör 2-0, Mór – Ikarus-Maroshegy 2-1, Lajoskomárom – Sárbogárd 0-1, Enying – Sárosd 2-5, Csór Truck-Trailer – FC Főnix 3-0. Szabadnapos ezúttal a listavezető Gárdony Agárdi-Gyógyfürdő volt.

A bajnokság állása

H. CsapatM.Gy.D.V.LG.KG.GK.P.
1.GÁRDONY-AGÁRDI GYÓGYFÜRDŐGÁRDONY-AGÁRDI GYÓGYFÜRDŐ44001941512
2.MARTONVÁSÁRMARTONVÁSÁR540192712
3.SÁRBOGÁRDSÁRBOGÁRD430111299
4.FC FŐNIXFC FŐNIX530214959
5.ADONYADONY422011568
6.MELDE KFT. - KÁPOLNÁSNYÉKMELDE KFT. - KÁPOLNÁSNYÉK522111928
7.SÁROSDSÁROSD522111928
8.MÓRMÓR32108537
9.IKARUS-MAROSHEGYIKARUS-MAROSHEGY420211746
10.ERCSI KINIZSIERCSI KINIZSI52039636
11.CSÓR TRUCK-TRAILERCSÓR TRUCK-TRAILER420210916
12.LAJOSKOMÁROMLAJOSKOMÁROM410379-23
13.VIDEOTON BARÁTI KÖRVIDEOTON BARÁTI KÖR4013311-81
14.KK GRAIN KFT. - MEZŐFALVAKK GRAIN KFT. - MEZŐFALVA5005421-170
15.ENYINGENYING5005636-300

 

