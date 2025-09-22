1 órája
Az elején úgy mozogtak, mint az őszi legyek
A Mezőfalva ismét pont nélkül maradt, pedig az 52. percig még jól is fociztak. Az Adony pedig rangadón ért el döntetlent a vármegyei első osztályú labdarúgó-bajnokság 5. fordulójában
Ezúttal is izgalmas meccseket hozott a Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság hétvégi fordulója. Szoros pontállás alakult ki az élmezőnyben. A Gárdony és a Martonvásár egyformán 12 ponttal uralja a tabella első két helyét. A Sárbogárd és a Főnix alig három ponttal lemaradva a harmadik és a negyedik helyen várhatja a folytatást. Szintén egyforma pontszámmal jól áll az Adony és a Kápolnásnyék is az ötödik és hatodik pozícióban. Éppen egymással játszottak a hétvégén egy pontosztó meccset. A lista végén a Mezőfalva és az Enying várja a szerencsésebb időket. Gólokból is ez utóbbi helyen láthatták a szurkolók a legtöbbet.
A félidőben észbe kaptak, és elkezdett focizni az Adony
Melde Kft.-Kápolnásnyék – Adony 1-1 (1-0)
Kápolnásnyék: Palásthy, Kharboutli, Őz, Csörge, Varga, Lipóth, Urbán, Nagy, Imrefi, Szöllősi, Zsigmond. Cserék: Lagler, Lőrincz, Gáspár, Höltzl.
Adony: Andrejev, Mónus, Hamar, Virág, Balogh, Tóth, Holentoner, Bagóczki, Schnierre, Bognár, Bartha. Cserék: Hegedűs, Vukajlovics, Kovács, Kelemen, Bihácsi, Kaló, Tatár.
Adony, Boldoczki Sándor: – A kezdő sípszó után úgy mozogtunk a szünetig, mint az őszi legyek. Egy helyzete volt az ellenfélnek és azt ki is használta. A második félidőben már észbe kaptunk és elkezdtünk futballozni.
Érzésünk szerint megérdemeltük volna a győzelmet, mert volt öt darab százszázalékos helyzetünk, valamint három kapufánk. Ha mindez bemegy, akkor 6-2 ide!
– Ettől függetlenül tartjuk a pozíciónkat. Egy kicsit azért sajnálom, mert több volt a meccsben.
Martonvásár – KK Grain Kft-Mezőfalva 4-0 (1-0)
Martonvásár: Kertész, Füzik, Hajdu, Zoboki, Gál, Trizna, Juhász, Hernádi, Veres, Cziklin, Patkós. Cserék: Farkas, Antal, Gábor, Füzér, Dudás, Victor, Balassa.
Mezőfalva: Kovács Á., Rózsahegyi, Szabó, Kovács D., Sági, Kovács B., Rabi, Mekota, Kovács K., Csicskovics P., Kiss. Cserék: Hajdu, Kisari, Csicskovics D., Filipszky, Horváth.
Gólszerzők: Zoboki Levente, Victor Michel 2, Füzér Zoltán.
Masinka Csaba, Mezőfalva:
Kimondottan jól játszottunk az első félidőben és terveztük is, hogy ezt kellene tovább vinni. Sajnos a második félidőre ismét dekoncentráltakká váltak a fiúk és halmozták az egyéni hibákat. Az eredmény reális.
- A forduló további eredményei: Ercsi Kinizsi – Videoton Baráti Kör 2-0, Mór – Ikarus-Maroshegy 2-1, Lajoskomárom – Sárbogárd 0-1, Enying – Sárosd 2-5, Csór Truck-Trailer – FC Főnix 3-0. Szabadnapos ezúttal a listavezető Gárdony Agárdi-Gyógyfürdő volt.
A bajnokság állása
|H.
|Csapat
|M.
|Gy.
|D.
|V.
|LG.
|KG.
|GK.
|P.
|1.
|GÁRDONY-AGÁRDI GYÓGYFÜRDŐ
|4
|4
|0
|0
|19
|4
|15
|12
|2.
|MARTONVÁSÁR
|5
|4
|0
|1
|9
|2
|7
|12
|3.
|SÁRBOGÁRD
|4
|3
|0
|1
|11
|2
|9
|9
|4.
|FC FŐNIX
|5
|3
|0
|2
|14
|9
|5
|9
|5.
|ADONY
|4
|2
|2
|0
|11
|5
|6
|8
|6.
|MELDE KFT. - KÁPOLNÁSNYÉK
|5
|2
|2
|1
|11
|9
|2
|8
|7.
|SÁROSD
|5
|2
|2
|1
|11
|9
|2
|8
|8.
|MÓR
|3
|2
|1
|0
|8
|5
|3
|7
|9.
|IKARUS-MAROSHEGY
|4
|2
|0
|2
|11
|7
|4
|6
|10.
|ERCSI KINIZSI
|5
|2
|0
|3
|9
|6
|3
|6
|11.
|CSÓR TRUCK-TRAILER
|4
|2
|0
|2
|10
|9
|1
|6
|12.
|LAJOSKOMÁROM
|4
|1
|0
|3
|7
|9
|-2
|3
|13.
|VIDEOTON BARÁTI KÖR
|4
|0
|1
|3
|3
|11
|-8
|1
|14.
|KK GRAIN KFT. - MEZŐFALVA
|5
|0
|0
|5
|4
|21
|-17
|0
|15.
|ENYING
|5
|0
|0
|5
|6
|36
|-30
|0