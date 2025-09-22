Az elején úgy mozogtak, mint az őszi legyek

Ezúttal is izgalmas meccseket hozott a Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság hétvégi fordulója. Szoros pontállás alakult ki az élmezőnyben. A Gárdony és a Martonvásár egyformán 12 ponttal uralja a tabella első két helyét. A Sárbogárd és a Főnix alig három ponttal lemaradva a harmadik és a negyedik helyen várhatja a folytatást. Szintén egyforma pontszámmal jól áll az Adony és a Kápolnásnyék is az ötödik és hatodik pozícióban. Éppen egymással játszottak a hétvégén egy pontosztó meccset. A lista végén a Mezőfalva és az Enying várja a szerencsésebb időket. Gólokból is ez utóbbi helyen láthatták a szurkolók a legtöbbet.

A bajnokságban jól szerepel az adonyi csapat

Fotó: Horváth László/duol.hu

A félidőben észbe kaptak, és elkezdett focizni az Adony

Melde Kft.-Kápolnásnyék – Adony 1-1 (1-0)

Kápolnásnyék: Palásthy, Kharboutli, Őz, Csörge, Varga, Lipóth, Urbán, Nagy, Imrefi, Szöllősi, Zsigmond. Cserék: Lagler, Lőrincz, Gáspár, Höltzl.

Adony: Andrejev, Mónus, Hamar, Virág, Balogh, Tóth, Holentoner, Bagóczki, Schnierre, Bognár, Bartha. Cserék: Hegedűs, Vukajlovics, Kovács, Kelemen, Bihácsi, Kaló, Tatár.

Adony, Boldoczki Sándor: – A kezdő sípszó után úgy mozogtunk a szünetig, mint az őszi legyek. Egy helyzete volt az ellenfélnek és azt ki is használta. A második félidőben már észbe kaptunk és elkezdtünk futballozni.

Érzésünk szerint megérdemeltük volna a győzelmet, mert volt öt darab százszázalékos helyzetünk, valamint három kapufánk. Ha mindez bemegy, akkor 6-2 ide!

– Ettől függetlenül tartjuk a pozíciónkat. Egy kicsit azért sajnálom, mert több volt a meccsben.

Martonvásár – KK Grain Kft-Mezőfalva 4-0 (1-0)

Martonvásár: Kertész, Füzik, Hajdu, Zoboki, Gál, Trizna, Juhász, Hernádi, Veres, Cziklin, Patkós. Cserék: Farkas, Antal, Gábor, Füzér, Dudás, Victor, Balassa.

Mezőfalva: Kovács Á., Rózsahegyi, Szabó, Kovács D., Sági, Kovács B., Rabi, Mekota, Kovács K., Csicskovics P., Kiss. Cserék: Hajdu, Kisari, Csicskovics D., Filipszky, Horváth.

Gólszerzők: Zoboki Levente, Victor Michel 2, Füzér Zoltán.

Masinka Csaba, Mezőfalva: