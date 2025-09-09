Mezőfalván szomorkodhatnak, Adonyban vigadhatnak

A városkörnyéki csapatok közül a legnagyobb öröm az adonyiaknál lehetett, akik az Ikarus-Maroshegy gárdáját fogadták és ragyogó játékkal, igaz kettős emberelőnyben, de mégiscsak otthon tartották a pontokat. Az első 45 perc nagyjából kiegyenlített játékot és gólnélküli döntetlent hozott, melyben a hazai csapat két sárgalapot gyűjtött az izgalmak hevében.

Az Adony hét pontjával holtversenyben a második, harmadik helyen áll

Fotó: DH-archív

A szünetet követően nagyobb sebességre kapcsolt mindkét gárda. Nem csak a játék, de az összecsapások is haragosabbak lettek. A rúgok, vágok, harapok akcióknak köszönhetően a vendégek közül Lopest és Rumplert állította ki Gebei játékvezető. A vizitálók megcsappant létszáma már komoly érvágást jelentett, így nem csoda, ha a házigazdák a meccs végére háromszor is betaláltak.

Adony – Ikarus-Maroshegy 3-1

Adony: Andrejev – Mónus, Hamar, Virág, Balogh, Tóth, Holentner, Schnierer, Kovács, Bognár, Kaló. Csere: Major, Kelemen, Fábián Tatár, Hegedűs, Bartha.

Boldoczki Sándor Adony: – Egy remek csapat ellen kellet felhúzni a cipőt és az elején nem is játszottunk jól. A folytatásban már összeszedettebben futballoztunk és a helyzeteinket is remekül kihasználtuk.

Mindig inspiráló, ha nehéz ellenféllel szemben játszhatunk. Gratuláció illeti a csapatunkat!

Mór – KK Grain Kft.-Mezőfalva 3-1

Mezőfalva: Kovács Á. – Szabó, Rózsahegyi, Kovács D., Rakonczai, Csicskovics D., Kovács B., Rabi, Mekota, Csicskovics P., Kiss. Csere: Kristóf.

Jól indult a mérkőzés a Mezőfalva számára, hiszen az első félidő 35. percében vezetést szereztek. Az esélyeket a móriak a 43. percben egyenlítették, amikor szekeres is feliratkozott a góllövő listára. A szünet után a vendégek már nem tudtak újítani és végül két hazai találat eldöntötte a győzelmet.

Masinka Csaba Mezőfalva: – Teljesen másik mérkőzés volt, mint az elmúlt szezonban, amikor 7-0-ra kikaptunk. Az első félidőben kimondottan jól játszottunk és a szünet előtti percekig bírtuk a nyomást. A pihenőt követően sem volt különösebb probléma, csak sajnos védelmi hibákat követtünk el, amiből gólokat is kaptunk.