A Jegesmedvék verték a Bikákat

DVTK Jegesmedvék - Dunaújvárosi Acélbikák 6-2 (3-2, 2-0, 1-0)

A dunaújvárosi csapat a négygólos vereség ellenére nem volt megalázó szerepben, hiszen ha a harmadok eredményét nézzük, alig volt különbség a két csapat között. Ettől tény, a bajnokság vereséggel kezdődött az Acélbikák számára.