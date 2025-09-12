Bajnoki rajt
A Jegesmedvék verték a Bikákat
A Dunaújvárosi Acélbikák számára is megkezdődött a jégkorong-szezon. Az Erste Liga rajtján Miskolcon szerepeltek.
A dunaújvárosiak csapatkapitánya, Szécsi Patrik
DVTK Jegesmedvék - Dunaújvárosi Acélbikák 6-2 (3-2, 2-0, 1-0)
A dunaújvárosi csapat a négygólos vereség ellenére nem volt megalázó szerepben, hiszen ha a harmadok eredményét nézzük, alig volt különbség a két csapat között. Ettől tény, a bajnokság vereséggel kezdődött az Acélbikák számára.
