Bajnoki rajt

22 perce

A Jegesmedvék verték a Bikákat

Címkék#Miskolc#Dunaújvárosi Acélbika#jégkorong

A Dunaújvárosi Acélbikák számára is megkezdődött a jégkorong-szezon. Az Erste Liga rajtján Miskolcon szerepeltek.

Agárdy Csaba
A Jegesmedvék verték a Bikákat

A dunaújvárosiak csapatkapitánya, Szécsi Patrik

Fotó: Nagy Gabor Sandor

DVTK Jegesmedvék - Dunaújvárosi Acélbikák 6-2 (3-2, 2-0, 1-0)

A dunaújvárosi csapat a négygólos vereség ellenére nem volt megalázó szerepben, hiszen ha a harmadok eredményét nézzük, alig volt különbség a két csapat között. Ettől tény, a bajnokság vereséggel kezdődött az Acélbikák számára.

 

