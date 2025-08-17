augusztus 17., vasárnap

Világbajnokság

1 órája

Csalódást keltő ötödik hely

A magyar U20-as női vízilabda-válogatott az ötödik helyen végzett a brazíliai világbajnokságon. Csapatunkban két dunaújvárosi játékos szerepelt. Világbajnokság csalódással.

Agárdy Csaba
A hollandok ellen könnyedén szerezte meg az ötödik helyet a magyar válogatott

Fotó: waterpolo

Utolsó két mérkőzésén egyaránt 19 gólt lőve végül az 5. helyen végzett válogatottunk a brazíliai U20-as világbajnokságon – a brazilok (19-8) és a hollandok elleni sima győzelmekből egyvalamit mérhettünk le: könnyedén meg lehetett volna az elődöntő, ha csak egy meccset sikerül akasztani a csoportkörben. 

világbajnokság
A magyar válogatott az utolsó két meccsét megnyerte a világbajnokságon Fotó: Dávid Márton Biró

Hollandia volt az utolsó ellenfél a világbajnokságon

Az ötödik helyért folyó találkozón egy pillanatig nem volt kétség, melyik a jobb gárda: remek hatékonysággal lőttünk (30-ból 24 labdánk ment kapura, abból 19 lett gól), ugyanez a hollandoknak 35-ből csupán 19-szer sikerült (mármint eltalálni a kaput); a blokkok száma 5-0 volt, és az sem igazán tűnt fel, hogy 5-12 a kiállítások aránya. Ahogy haladtunk előre az időben, úgy nőtt a különbség – már a félidőben öttel vezettünk, a vége pedig közte nyolc; nem kétséges, hogy az 5. hely nem tükrözi hűen a csapat tudását, ez a helyezés csalódást jelent. A válogatott tagja volt a DFVE két játékosa, Kardos Dominika és Kardos Laura.

Leány U20-as világbajnokság, Salvador

Az 5. helyért

Hollandia – Magyarország 11-19 (2-5, 2-4, 4-5, 3-5)

A magyar gólszerzők: Hajdú 4, Lendvai 3, Lendvay 3, Kardos D. 3, Varró 2, Pogonyi, Kardos L., Sóti, Mácsai

Döntő: Egyesült Államok – Spanyolország 16-15

Bronzmérkőzés: Görögország – Olaszország 10-7

A világbajnokság végeredménye: 1. Egyesült Államok, 2. Spanyolország, 3. Görögország, 4. Olaszország, 5. Magyarország, 6. Hollandia, 7. Horvátország, 8. Brazília, 9. Ausztrália, 10. Kína, 11. Új-Zéland, 12. Izrael, 13. Kanada, 14. Argentína, 15. Dél-Afrika, 16. Mexikó

 

 

