28 perce
Hajdu Jonatán világbajnok!
Hét fináléban volt magyar érdekeltség a szombat délutáni finálékban a milánói Idroscalón rendezett kajak-kenu világbajnokságon. Köztük a C-4 500 méteres döntő, a magyar kvartettban a dunaújvárosi Hajdu Jonatánnal. A négyesünk világbajnok lett!
Hajdu Jonatán egyesben kétszáz méteren ötödik lett
Fotó: Szalmás Péter
A kenu négyesek előtt a gyorsasági szakágban Csikós Zsóka K-1 500 méteren bronzérmes lett, Adolf Balázs C-1 1000 méteren ugyancsak harmadikként végzett, míg Kopasz Bálint K-1 1000 méteren harmadszor lett világbajnok. Kopasz ezzel a sikerével egyedüli magyar, aki a "királyszámban" háromszor lett aranyérmes.
Két dunaújvárosi a világbajnok négyesben
De mi ez ahhoz képest, hogy a kenu négyesünk szinte rajt-cél győzelmet aratott a Dunaújvárosi KSE sportolójával, Hajdu Jonatánnal. Arról se feledkezzünk el, hogy a paksi színekben versenyző Kollár Kristóf is dunaújvárosi nevelésű.
Néhány mondat a futamról: a srácok az ötös pályáról várhatták az indulást a spanyolok és az oroszok között. Hajduék rögtön az indulás után az élre álltak, féltávnál az oroszok voltak a legközelebb. A semleges színekben induló hajó háromszáznál megpróbálkozott egy indítással, de a mieink ezt fantasztikusan reagálták le, ők tudtak még robbantani, és a feljövő spanyolok és fehéroroszok sem tudták már veszélyeztetni a győzelmüket.