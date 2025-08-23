augusztus 23., szombat

Éremeső

Hajdu Jonatán világbajnok!

Hét fináléban volt magyar érdekeltség a szombat délutáni finálékban a milánói Idroscalón rendezett kajak-kenu világbajnokságon. Köztük a C-4 500 méteres döntő, a magyar kvartettban a dunaújvárosi Hajdu Jonatánnal. A négyesünk világbajnok lett!

Agárdy Csaba
Hajdu Jonatán világbajnok!

Hajdu Jonatán egyesben kétszáz méteren ötödik lett

Fotó: Szalmás Péter

A kenu négyesek előtt a gyorsasági szakágban Csikós Zsóka K-1 500 méteren bronzérmes lett, Adolf Balázs C-1 1000 méteren ugyancsak harmadikként végzett, míg Kopasz Bálint K-1 1000 méteren harmadszor lett világbajnok. Kopasz ezzel a sikerével egyedüli magyar, aki a "királyszámban" háromszor lett aranyérmes. 

világbajnok
Hajdu Jonatán két döntőben szerepelt a vébén, az egyik után világbajnok lett Fotó: Szalmás Péter

Két dunaújvárosi a világbajnok négyesben

De mi ez ahhoz képest, hogy a kenu négyesünk szinte rajt-cél győzelmet aratott a Dunaújvárosi KSE sportolójával, Hajdu Jonatánnal. Arról se feledkezzünk el, hogy a paksi színekben versenyző Kollár Kristóf is dunaújvárosi nevelésű. 

Néhány mondat a futamról: a srácok az ötös pályáról várhatták az indulást a spanyolok és az oroszok között. Hajduék rögtön az indulás után az élre álltak, féltávnál az oroszok voltak a legközelebb. A semleges színekben induló hajó háromszáznál megpróbálkozott egy indítással, de a mieink ezt fantasztikusan reagálták le, ők tudtak még robbantani, és a feljövő spanyolok és fehéroroszok sem tudták már veszélyeztetni a győzelmüket. 

 

