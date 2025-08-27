A világbajnok Hajdu Jonatánt ünnepelték, aki nagy dicsőséget szerzett – galériával, videóval

Elsőként Pető Zsolt elnökségi tag és a DKSE kajak-kenu szakosztályelnöke üdvözölte a megjelenteket, köztük Barta Endrét Dunaújváros alpolgármesterét, Hadvina Gergelyt a Magyar Kajak-Kenu Szövetség szakmai igazgatóját, Mátyás Gábort a DKSE ügyvezető elnökét, más szakosztályok vezetőit, sportolóit. Kiemelte, hogy elképesztően örömteli pillanat a mai, mert ilyen eredményeket, mint egy világbajnoki cím, mindig remek dolog ünnepelni, majd átadta a szót Hadvina Gergelynek.

A DKSE többi szakosztályából is eljöttek Hajdu Jonatán világbajnok köszöntésére

Fotó: Horváth László

– Az egész kenu szakágunkról elmondható, hogy óriási fejlődésen megy keresztül. Mind a két olimpiai számunkban éremmel tudtunk hazatérni. Emellett pedig történelmi siker a mostani, mert 2007-ben volt utoljára, hogy kenu négyesünk nyerni tudott. Óriási dolog ez!

Végre megvolt az áttörés! 2014-ben voltam először nemzetközi versenyen edzőként és Jonatán akkor feltűnt itt a magyar sport egén. Akkor megéreztük, van egy srác, aki minden távon bevethető, azóta ezt bizonyította is. Ez a világbajnokság, ez az aranyérem egy állomás, és ezzel a lendülettel kell menni tovább.

– Reméljük a továbbiakban is meglesznek azok a lépcsőfokok, ami Los Angelesig visz, ami út sikerrel lesz majd kikövezve.

Barta Endre alpolgármester hozzászólásában elmondta, olyan munka érett be, ami abszolút példa értékű. Egy világbajnoki cím nemcsak egy városnak, de egy országnak is nagy büszkeség. A sikerért köszönet jár sportolóknak, edzőknek és a háttérben dolgozóknak egyaránt.

A következőkben Mátyás Gábor a DKSE ügyvezető elnöke mondta el köszöntőjét, melyben kifejtette, nemcsak vezetőként, de emberként is meghajol a teljesítmény előtt. Ez óriási dolog minden sportvezetőnek, sportolónak és természetesen a dunaújvárosiaknak is. Egy felnőtt világbajnoki cím mindenkor hatalmas eredmény.

Ha valaki a világon a legjobb bármiben, az el kell ismerni, teljesen függetlenül, hogy most olimpiai versenyszám, vagy nem. Egy a lényeg! Ő, abban a pillanatban a legjobb a világon! Jonatán ezzel a csapattal megmutatta, hogy ők azok.

Harmadik hozzászólóként Schneider Vilmos a DKSE felügyelőbizottságának elnőke elevenítette fel – Nagy György olimpikonra emlékezve – miként is indult 1964-ben néhány barátjával a sportéletük. Ez az épület alapozta meg a későbbi országos sporteredményeket. Erősítette azt a közösséget, amit most is látni. Erősítette azokat a sportsikereket, amik ebből keletkeztek. Végül azt kívánta, hogy Jonatán hatvan év múlva hasonlóan emlékezzen a kezdetekre.