A világbajnok Hajdu Jonatánt ünnepelték, aki nagy dicsőséget szerzett – galériával, videóval
Nincs nagyobb öröm, mint egy ilyen siker után sportolót köszönteni. A világbajnok Hajdu Jonatánnak kedden a DKSE csónakházban gratuláltak sportvezetők, edzők, sporttársak, városvezetés, szövetség és még sokan mások. Azért a sportteljesítményért, ami ritkán adatik meg egy vidéki egyesület életében.
Pető Zsolt szakosztályelnök mellett Hajdu Jonatán, akinek és Mátyás Gábor a DKSE ügyvezető elnöke gratulál
Fotó: Horváth László
Elsőként Pető Zsolt elnökségi tag és a DKSE kajak-kenu szakosztályelnöke üdvözölte a megjelenteket, köztük Barta Endrét Dunaújváros alpolgármesterét, Hadvina Gergelyt a Magyar Kajak-Kenu Szövetség szakmai igazgatóját, Mátyás Gábort a DKSE ügyvezető elnökét, más szakosztályok vezetőit, sportolóit. Kiemelte, hogy elképesztően örömteli pillanat a mai, mert ilyen eredményeket, mint egy világbajnoki cím, mindig remek dolog ünnepelni, majd átadta a szót Hadvina Gergelynek.
– Az egész kenu szakágunkról elmondható, hogy óriási fejlődésen megy keresztül. Mind a két olimpiai számunkban éremmel tudtunk hazatérni. Emellett pedig történelmi siker a mostani, mert 2007-ben volt utoljára, hogy kenu négyesünk nyerni tudott. Óriási dolog ez!
Végre megvolt az áttörés! 2014-ben voltam először nemzetközi versenyen edzőként és Jonatán akkor feltűnt itt a magyar sport egén. Akkor megéreztük, van egy srác, aki minden távon bevethető, azóta ezt bizonyította is. Ez a világbajnokság, ez az aranyérem egy állomás, és ezzel a lendülettel kell menni tovább.
– Reméljük a továbbiakban is meglesznek azok a lépcsőfokok, ami Los Angelesig visz, ami út sikerrel lesz majd kikövezve.
Barta Endre alpolgármester hozzászólásában elmondta, olyan munka érett be, ami abszolút példa értékű. Egy világbajnoki cím nemcsak egy városnak, de egy országnak is nagy büszkeség. A sikerért köszönet jár sportolóknak, edzőknek és a háttérben dolgozóknak egyaránt.
A következőkben Mátyás Gábor a DKSE ügyvezető elnöke mondta el köszöntőjét, melyben kifejtette, nemcsak vezetőként, de emberként is meghajol a teljesítmény előtt. Ez óriási dolog minden sportvezetőnek, sportolónak és természetesen a dunaújvárosiaknak is. Egy felnőtt világbajnoki cím mindenkor hatalmas eredmény.
Ha valaki a világon a legjobb bármiben, az el kell ismerni, teljesen függetlenül, hogy most olimpiai versenyszám, vagy nem. Egy a lényeg! Ő, abban a pillanatban a legjobb a világon! Jonatán ezzel a csapattal megmutatta, hogy ők azok.
Harmadik hozzászólóként Schneider Vilmos a DKSE felügyelőbizottságának elnőke elevenítette fel – Nagy György olimpikonra emlékezve – miként is indult 1964-ben néhány barátjával a sportéletük. Ez az épület alapozta meg a későbbi országos sporteredményeket. Erősítette azt a közösséget, amit most is látni. Erősítette azokat a sportsikereket, amik ebből keletkeztek. Végül azt kívánta, hogy Jonatán hatvan év múlva hasonlóan emlékezzen a kezdetekre.
A folytatásban Hajdu Jonatán edzője Molnár Gergely osztotta meg gondolatait, felidézve honnan is indult Jonatán sportkarrierje. Első találkozásukkor épp az ifi korosztályba lépett be, ahol sorra nyerte a számokat és többszörös ifjúsági bajnok lett. Ezt követően hamarosan kijutott a riói olimpiára, majd folytatódtak a további sikerei. Sok szép eredményt ért el.
Ez még hiányzott az éremkollekcióból. Valahol mérföldkő egy versenyző életében, amikor egy felnőtt világbajnoki címet ér el. Jonatánnak még mindig megvan a kitartása, az akarata más, korosztályos versenyzőkhöz képest, akik már abbahagyták.
A következő mozzanatban mindkét versenyszám,a C-4 500 és a C-1 200 méter döntőjét nézhették meg a jelenlévők. A következőkben pedig Hajdu Jonatántól hallhattuk a versenyszámok terveiről, izgalmairól, a győzelem érzéséről.
Képgaléria
A világbajnok Hajdu Jonatán köszöntése a DKSE csónakházábanFotók: Horváth László
A sportolótól ezután Pető Zsolt szakosztályelnök vette át a szót.
Kiemelte, hogy Dunaújvárosban az elmúlt évtizedekben, különösen a DKSE történetében, nem volt felnőtt világbajnokunk. E felett már nincs szint. Világbajnok vagy és kész, felértél a csúcsra.
– Mindegy, hogy egyéniben, vagy csapatban. Tehát, elképesztő büszkék vagyunk erre az eredményre és példaként szolgálhat az utókor számára.
A jelenlévők is kérdeztek az aranyérmestől. Milyen élmény a dobogó legfelső fokán állni, milyen technika, taktika vezetett a győzelemhez? Jonatán válaszában elmondta, meg tudták élni a sikert, hiszen rengeteg munka után mindenki egyformán beleadta a legjobb formáját.
Az ünnepélyes pillanatokat közvetlen beszélgetés zárta, melyben Hadvina Gergelyt, Molnár Gábort és Hajdu Jonatánt is megszólítottuk.
Hadvina Gergely: – A Magyar Kajak-Kenu Szövetség jól áll támogatottságban. Természetesen az eredményesség szükséges hozzá. Azt gondolom, Magyarország minden sportban eredményes, de a kajak-kenu kiemelkedik mind közül. Társadalmilag is elismert.
Nem véletlen, hogy a Fővárosi Nagycirkuszban megállt az előadás és gratuláltak a magyar kajak-kenusoknak. Ez jólmutatja, széles körben elfogadott, támogatott és elismert a sportág.
A világbajnoki cím után is ugyanúgy meg kell dolgozni a sikerért
Molnár Gergely: – Egyértelműen nagyon nagy öröm számunkra, hogy a versenyzőnk ilyen jól szerepelt. Nyilván ez nemcsak az én érdemem, hanem többünk munkája, köztük Németh Szabolcsé is. A versenyről. Már az előfutamoknál láttuk, hogy az egység jó és jól fog szerepelni. Természetesen a futam az első centimétertől az utolsóig tart. A táv közben látható volt, nagyon jól jönnek és visszavertek minden támadást.
– Nyomasztó, hogy ezután mindig ezt az eredményt várják el?
– Ilyenkor mindig azt mondjuk, persze. Magasra tette a versenyző a mércét, mert világbajnok. Viszont, ha a közeljövő terveit nézzük, akkor ugyanúgy meg kell dolgozni a sikerért.
A végcél mindig az olimpia. A lépcsőfokokat ezután is meg kell tenni. A motiváció benne van, vagy talán még több is.
Hajdu Jonatánt a hazatérésről és más dolgokról kérdeztük.
Hétfőn hajnali ötkor értünk haza. Az anyukám pedig nyaralni volt, így a mama várt itthon, de nem volt semmi különlegesség.
– Mit csinál, amikor nem kenus?
– Főállásban kenus vagyok, de azért jut idő másra is. Erről viszont nem nagyon szoktam beszélni.
– Kedvenc színed?
– A sötétebb kék színt általában előnyben részesítem
– Kedvenc étel?
– Olaszországban most a pizza nagyon finom volt, vékony tésztával, sajttal és halas feltéttel.