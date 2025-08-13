Rossz kezdés a brazíliai világbajnokságon

Nemzeti csapatunkban a Kardos testvérek, Dominika és Laura képviselik a Dunaújvárosi VSE-t. A három vereség után sok örömük nem lehet a lányoknak. A nyitónapon három negyeden át dominált együttesünk az amerikaiak elleni találkozón, ám azok után, hogy három negyeden át hat gólon tartotta a nagy riválist, a zárórészben a védelemmel gondok akadtak – az utolsó nyolc perc 2-5-tel ment el,

és ezzel a meccs is.

A magyar hölgyeknek eddig semmi sem sikerült a vébén

Fotó: waterpolo.hu

Három mérkőzés, három vereség

B-csoport, 1. forduló

Magyarország – Egyesült Államok 10-11 (4-2, 3-2, 1-2, 2-5)

A magyar gólszerzők: Lendvay 3, Kardos D. 2, Mácsai 2, Pogonyi, Batizi, Varró

A csoport másik mérkőzésén: Görögország – Olaszország 13-11.

A harmadik negyed katasztrofális leolvadása után úgy tűnt, súlyos pofonba szalad bele válogatottunk az olaszok ellen az U20-as világbajnokság második körében, hogy aztán 4-8-ról egészen elképesztő feltámadást produkáljon a csapat. Ám hiába lett meg az egyenlítés 8 másodperccel a duda előtt, egy távoli ejtéssel végül megint kikaptunk egy góllal, - számolt be a találkozóról a magyar szövetség honlapja.

B-csoport, 2. forduló

Olaszország – Magyarország 9-8 (1-2, 2-2, 3-0, 3-4)

A magyar gólszerzők: Kardos L. 2, Batizi, Lendvai, Lendvay, Kardos D., Mácsai, Hajdú.

A harmadik negyed katasztrofális leolvadása után úgy tűnt, súlyos pofonba szalad bele válogatottunk az olaszok ellen,

hogy aztán 4-8-ról egészen elképesztő feltámadást produkáljon a csapat. Ám hiába lett meg az egyenlítés

nyolc másodperccel a duda előtt, egy távoli ejtéssel végül megint kikaptunk egy góllal.

Tegnap Görögország ellen javíthattak volna a lányok, de újabb vereség lett a vége.

B-csoport, 3. forduló:

Görögország - Magyarország 15–11 (6-1, 4-3, 3-5, 2-2)

A magyar gólszerzők: Mácsai 3, Hajdú 3, Kardos L. 2, Pogonyi 1, Lendvay 1, Kardos D. 1.

A válogatott a nyolc közé jutásért az ausztrálokkal játszik.