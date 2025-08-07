Újabb világbajnokság előtt a hölgyek - két dunaújvárosi pólóssal

Hajnali 4 órakor elindult tegnap az U20-as női vízilabda-válogatott a salvadori világbajnokságra és ma már meg is érkezett a vébé helyszínére. A csoportkörben a következő ellenfelekkel mérkőzik meg a csapatunk: Egyesült Államok, Olaszország és Görögország. Legjobbjaink között találhatjuk a dunaújvárosi Kardos testvéreket, Dominkát és Laurát. Dr. Sike József a szövetség Facebook-oldalán nyilatkozott a világbajnoki esélyeinkről: - Négy játékost kaptunk vissza a felnőtt csapattól, őket kellett beintegrálni. Remekül felkészültünk, aranyérem esélyekkel indultunk el, az együtt töltött időszak alatt ezt szugeráltuk a játékosokba.