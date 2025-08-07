augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

23°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Salvadorba utaznak

1 órája

Újabb világbajnokság előtt a hölgyek - két dunaújvárosi pólóssal

Címkék#vízilabda#Kardos#dunaújvárosi#hölgy#világbajnokság

Újabb világbajnokságot rendeznek a női vízilabdázóknak. A nem rég befejeződött felnőtt vb után most az U20-sok következnek.

Agárdy Csaba
Újabb világbajnokság előtt a hölgyek - két dunaújvárosi pólóssal

Dr. Sike József itt még az egriek edzőjeként, most az U20-as válogatottat irányítja

Hajnali 4 órakor elindult tegnap az U20-as női vízilabda-válogatott a salvadori világbajnokságra és ma már meg is érkezett a vébé helyszínére. A csoportkörben a következő ellenfelekkel mérkőzik meg a csapatunk: Egyesült Államok, Olaszország és Görögország. Legjobbjaink között találhatjuk a dunaújvárosi Kardos testvéreket, Dominkát és Laurát. Dr. Sike József a szövetség Facebook-oldalán nyilatkozott a világbajnoki esélyeinkről: - Négy játékost kaptunk vissza a felnőtt csapattól, őket kellett beintegrálni. Remekül felkészültünk, aranyérem esélyekkel indultunk el, az együtt töltött időszak alatt ezt szugeráltuk a játékosokba. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu