Szekszárdon így is úgy is erősödik a csapat (videókkal)

Újabb fiatal játékos érkezett az Acélbikákhoz. Az új szerzemény Balázsi Márton, ő írt alá a DAB-hoz. A védő 22 évesen már komoly Erste Liga-tapasztalattal a háta mögött érkezik Dunaújvárosba, hiszen legutóbb a FEHA19 színeiben játszott. Balázsi Márton Újpestben kezdte pályafutását, 2020 óta rendszeres szereplője az Erste Ligának, 2022–2023-ban már alapemberként bizonyított. A legutóbbi szezonban Székesfehérváron 24 meccsen lépett jégre. A budapesti születésű jégkorongozó tagja volt a különböző korosztályos válogatottaknak, két junior világbajnokságon vett részt.

Bogdan Zorin az Andersen Ligában a szegediek jégkorongozója volt. Ő csak félig-meddig új szerzemény

Zorint is tekinthetjük új szerzeménynek

Közben a dunaújvárosi klub közölte, hogy Bogdan Zorin marad az Acélbikáknál. A 23 éves orosz támadó 2023-ban csatlakozott a DAB-hoz, azóta pedig mind az Erste Ligában, mind az Andersen Ligában letette a névjegyét. Az elmúlt szezonban 14 meccsen húzta magára az Erste-csapat mezét, az Andersen Ligában pedig a Tisza Volán színeiben villogott – nem is akárhogyan: 17 mérkőzésen 55 pontot gyűjtött!

A DAB a szekszárdi felkészülés után Bajára költözik edzőtáborba, a tervek szerint Dunaújvárosban szeptember elsejétől lesz jég.