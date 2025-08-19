augusztus 19., kedd

A Dragon Steel sikere a XXVIII. Szarvasi Kenumaratonon

Címkék#szabadidősport#Szarvasi Kenumarat#vándorkupa#Dragon Steel SE

A program idén is hű maradt hagyományaihoz: barátságos hangulat, természetközeli sportélmény és komoly fizikai kihívás várta a résztvevőket. A 28. alkalommal megrendezett Szarvasi Kenumaraton augusztus első szombatján közel 170 vízi sportkedvelőt vonzott a Körös partjára, akik különböző kategóriákban mérték össze állóképességüket, kitartásukat és csapatszellemüket.

Duol.hu

A Szarvasi Kenumaraton újra összehozta a vízi sportok szerelmeseit – a Dragon Steel csapatának pedig ismét sikerült történelmet írnia. A hazai szabadidősport egyik legkedveltebb vízi eseményén nemcsak a mozgás öröme, hanem az összetartozás, a kitartás és a közös sikerélmény is főszerepet kapott. Az idei megmérettetésen a Dragon Steel harmadik alkalommal is a dobogó legfelső fokára állhatott – ezúttal már a vándorkupát is magukénak tudhatják.

Szarvasi Kenumaraton
A Szarvasi Kenumaraton vándorkupályát a Dragon Steel SE csapata szerezte meg

Vándorkupát nyert a Dragon Steel SE a Szarvasi Kenumaraton versenyében

A háromszög alakú, 21 kilométeres pálya – két szárazföldi átkeléssel – idén is változatos kihívást kínált az indulók számára. A Szarvasi Kenumaraton egyik legkiemelkedőbb eredményét a Dragon Steel nevű négyes egység érte el, amely a Dragon 4-es kategóriában indulva 2 óra 13 perc 52 másodperces időeredménnyel szerezte meg a győzelmet. A csapat tagjai: Náhlich Csaba, Horváth Attila, Körmendi László és Tóth Gergely.

Külön öröm számukra – és egyben a korábbi sikerek méltó elismerése –, hogy a háromszoros győzelem után most először vehették át a vándorkupát. 

Ez az elismerés jól tükrözi azt a következetes teljesítményt és elkötelezettséget, amellyel a csapat évről évre képviseli magát a versenyen.

A Dragon kategóriában a siker kulcsa a tökéletes összhang és a folyamatos együttműködés – itt a csapatszellem nem csupán előny, hanem elengedhetetlen feltétele a jó eredménynek. A Dragon Steel egysége minden tekintetben kimagaslót nyújtott.

A csapat vezetője, Tóth Edit is rajthoz állt, és az outrigger egyes kategóriában a 10. helyen végzett, tovább erősítve a Dragon Steel közösségének jelenlétét és elkötelezettségét.

A maratont idén is rendkívül színes mezőny tette izgalmassá: 27 kenu, 42 állószörf (SUP), 14 outrigger és egy sárkányhajó indult el a Körösön. Az ország legkülönbözőbb pontjairól érkeztek nevezők – Kisapostagtól Mosonmagyaróváron át Szegedig, sőt Erdélyből is –, ami jól mutatja, mekkora vonzereje van ennek a szabadidősport-eseménynek.

A gondos szervezésnek és a számos támogató közreműködésének köszönhetően minden résztvevő befutó érmet, oklevelet, versenypólót, ebédjegyet, valamint további ajándékokat kapott.

A Dragon Steel győzelme méltán szolgálhat inspirációként a következő évi indulók számára is. A szervezők már most bíznak abban, hogy a 2026-os Szarvasi Kenumaraton eléri, sőt akár meg is haladja a kétszázas nevezési létszámot – ahol remélhetőleg ismét láthatjuk ezt a kiváló csapatot a vízen.

Gratulálunk a Dragon Steel valamennyi tagjának a kivételes teljesítményhez!

Forrás: beol.hu

 

