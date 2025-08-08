Slihoczki Ádám kenu helyett sárkányon (videóval)

A Világjátékok jogtulajdonosa a Világjátékok Nemzetközi Szövetsége (IWGA), amely 33 nemzetközi sportági tagszervezettel rendelkezik. Az olimpiai játékok programján nem szereplő sportágak közül a legmagasabb színvonalú, népszerű és látványos sportágakban megrendezett versenyek szerepelnek a Világjátékok programján. Földön, vízen és a levegőben űzött sportágak részt vevői a

„gyorsabban, magasabban, erősebben” cél érdekében küzdenek egymással. (Ezúttal ott lesz a DKSE kenusa, igaz sárkányhajóban, Slihoczki Ádám is.)

A kínai Világjátékok logója. Csengtuban ott lesz a dunaújvárosi Slihoczki Ádám is

Slihoczki és a sárkányhajó

Négyévenként, az olimpia utáni évben e sportágak világelső sportolói gyűlnek össze, hogy a Világjátékok keretén belül együtt törjenek a csúcsra. Miután a nemzetközi versenynaptárban kiemelkedő helyet foglal el az esemény, így világszerte előtérbe kerülnek ezek a sportágak és versenyzőik, akik a nagy nyilvánosság érdeklődése mellett mutathatják be felkészültségüket a 11 napon át tartó Világjátékokon. Lényeges különbség az olimpia és a Világjátékok lebonyolítása között, - amellett, hogy a Világjátékok Nemzetközi Szövetsége (IWGA) elfogadja és betartja az olimpiai mozgalom minden, a sport társadalmi értékeit illető elvét és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság támogatja is a játékokat -, hogy az eseményt már meglévő helyszíneken, megfelelő méretű létesítményekben kell megrendezni, ehhez igazítva a Világjátékokon résztvevő sportágakat. Így nem kell új létesítményeket építeni, és a rendező ország infrastruktúráját bővíteni. Ez a feltétel befolyásolja a programot és nem minden IWGA sportág szerepel szükségszerűen minden Világjátékon. A tapasztalatok alapján 25-35 IWGA sportág szerepel egy-egy Világjátékok hivatalos versenyprogramjában - olvasható a Magyar Olimpiai Bizottság honlapján.

A 12. Világjátékokon 19 sportágban 72 magyar sportoló szerepel - köztük sárkányhajóban a dunaújvárosi Slihoczki Ádám - a jövő vasárnapig tartó versenyeken. A programban 34 sportág, 60 szakág és 256 versenyszám kapott helyet több mint ötezer sportoló részvételével, akik több mint 110 országból érkeztek Szecsuán tartomány székhelyére.



