Aki meg tudja unni a sikereket, az inkább menjen nyugdíjba!

– Nézzük a jó dolgokat, amiből nagyon sok van. Ez egy út kezdete az ezüsttel, amiben azért tevékeny szerepet játszott úgy, hogy tavaly kikerült a válogatottból, aztán kiharcolta a helyét és Keszthelyi Ritával képviselte a rutint, volt vezére a társaságnak. Mondjuk, tavaly az év játékosának választották, tehát nem ok nélkül szerepelhetett a vb-n, s ebben az átalakuló együttesben is van helye.

– Köszönöm, ha így látja. Nyilván örültem, hogy ott voltam, ezért is dolgozok nap mint nap, hogy ilyen meccseket játszhassak. Jó a magyar bajnokság, meg jó elődöntőt, finálét játszani, az se egyszerű, de közben az egész sportág krémje a világbajnokságon van. A legjobb játékosok, a legjobb csapatok ellen bizonyíthatsz, ezekért a meccsekért éri meg a kemény munka.

– Milyen érzés, ha azt mondom, hat és négy? Gondolom tudja, mire célzok.

– Sejtem (nevet)... Hat világbajnokságon szerepeltem és a negyedik érmemet szereztem, azért nem semmi teljesítmény. Sokszor bele se gondolok abba, hogy milyen eredményeket értem el a vízilabdában, hanem csak arra koncentrálok, ami az aktuális verseny és feladat, legyen ez a klub, vagy a válogatott. Nyilván, boldog vagyok, hogy így alakult a pályafutásom és számos fantasztikus élménnyel gazdagodtam. 2027-ben a magyarországi vb-n az MVM Dome-ban lesz a tervek szerint a vízilabda egyenes kieséses szakasza.

A Margitszigeten is nagyon jó játszani 5-8 ezer ember előtt, de azért egy vízilabdázó nem sűrűn éli meg, hogy 18 ezres közönség előtt szerepelhessen, előtte meg az OB I-ben valahol száz ember előtt játszol.

– Akkor ezzel arra is utal, ott szeretne lenni '27-ben is a válogatottban.

– Azért vízilabdázom, hogy amíg lehet és hasznos tagja tudok lenni a csapatnak, addig válogatott legyek. Keszthelyi Rita is elmondta ezt több interjúban, illetve, hogy minden meccset nagyon élvez a mai napig, én is így gondolom.

Azért már nem 20 évesek vagyunk, az ember tényleg azért csinálja, mert szereti a sportágat, a csapatot, ahol játszik. Remélem, továbbra is jól megy a póló és elvisz odáig, hogy ott legyek Budapesten a vb-n!

– Ha esetleg máshogy alakul, akkor meg elfogadom, hogy ennyi világbajnokság jutott nekem.