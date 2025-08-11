Több számban is közel a dobogóhoz a dunaújvárosi Slihoczki Ádámmal

A szombati nyolcas 2000 méteren nyolcadikként záró sárkányhajó-válogatottunkra ezúttal sem várt könnyű nap, másfél órán belül három(!) döntőben álltak rajthoz a szakadó esőben. Az éremhez tízes hajóban, a 2000 méteres időfutamban voltak a legközelebb, amelyet Fekete Ádámék negyedik idővel zártak, és csak kevesebb mint három másodpercre voltak a dobogótól. Ötszáz méteren nyolcas hajóban a hatodik, tízesben pedig az ötödik helyen zárták a Világjátékokat.

Sárkányhajósok a döntők után

Fotó: kajakkenusport.hu

Sárkányhajóban nagy eredmény és kicsi csalódottság

„Ötszáz méteren már az nagy eredmény volt, hogy mindkét hajóban bejutottunk tegnap a döntőbe. – kezdte értékelését Reményi Péter, az egység felkészítője. – Kemény napunk volt tegnap, de ez azért feldobta a csapatot, főleg, hogy tízesben a világbajnok Mianmart ejtettük ki. Nyolcasban végül hatodikok lettünk, tízesben pedig egy századon múlt a negyedik hely. A szakember hozzátette, előzetesen is úgy gondolta, hogy az igazi éremesély az utolsó számban, a tízes hajók 2000 méteres időfutamában adódhat előttük. „Sorsolással döntik el, hogy ki hányadikként indul, mi harmadikként vágtunk neki a távnak. A szakadó eső mellett, végig óriási hullámok voltak, így hiába jöttük fel az előttünk haladóra, nem tudtuk áttörni a vizet és beragadtunk. Ha ez nincs, biztos az érem. Egy kicsit csalódott vagyok, ugyanakkor a csapat előtt le a kalappal hatalmas dolgot vittek véghez ebben a két napban, mindenki dicséretet érdemel. Átbeszéltük a történteket, kicsit lehetett volna több szerencsénk, de elfogadtuk és tényleg büszke vagyok rájuk.”

A csapat tagjai: Fekete Ádám Richárd, Korisánszky Dávid, Slihoczki Ádám, Kövér Márton, Bernáth Eszter Anna, Koczkás Dávid, Fehér Anna, Molnár Rebeka, Sárkány Réka,

Matkovics Lili Sára, Kirschner Zoltán, Reményi Gitta.