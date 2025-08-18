Roller jam a kalandparkban (videóval, képgalériával)

Kicsiktől a nagyokig, az egészen fiataloktól az idősebbekig mindenki megmutatta magát a dunaújvárosi skate-pályán. A rolleresek mellett a bringások is produkálták magukat. Koszorú Csabával, a programot szervező Szekszárdi Sportközpont NKft. Extrém Sport Szakosztály vezetőjével beszélgettünk arról is, hogy miért pont Dunaújvárost választották az esemény otthonául.

Roller jam volt Dunaújvárosban. A jelek szerint lesz folytatása

Fotó: Agárdy Csaba

Csiszolt beton rollereseknek is

– Szekszárdon rendszeresen tartunk hasonló versenyeket, és mindig többen is neveztek Dunaújvárosból, ezért követtem a dunaújvárosi eseményeket, megnéztem az itteni skate-pályát, ami nagyon tetszett. Remek az infrastruktúra, wc-k, öltözők, áram miden adott. Nem elhagyott területen található, mint sok településen, hanem egy sportközpontban. Arról nem is beszélve, olyan csiszolt beton, mint amilyen a dunaújvárosi pályán található, nagyon ritka az országban. Ez nemcsak azért fontos, mert a görkorisok, a rolleresek, a bringások is tudják használni, hanem azért is, mert ha valaki elesik, akkor nem sérül meg komolyabban, nem horzsolja, nem szakítja le a bőrt a beton.

Arra a kérdésünkre, hogy milyen tapasztalatokat szerzett Dunaújvárosban, Koszorú Csaba így válaszolt: - Sikeres volt, nagyon jó hangulatban telt el a délután, megérte idehozni a versenyt. A dunaújvárosiak is jól szerepeltek, például Vinkler Zoltán, aki a nyereményeit szó szerint bedobta a közösbe. Biztos vagyok benne, hogy lesz folytatása a vasárnapi eseménynek.