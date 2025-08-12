Pannon Kupa dunaújvárosi ezüsttel (videóval, képgalériával)

Mielőtt bármibe is belekezdenénk, elsőként közöljük azt, hogy a pumpapályán Dunaújvárost két fiú, Gulyás Csongor és Gulyás Csaba képviselte a versenyen. A testvárpár fiatalabb tagja az U5-ös, vagyis az ötévesek korcsoportjában második lett, míg bátyja, Csaba az U7-esek között nyolcadikként végzett.

A Gulyás testvérek képviselték Dunaújvárost

Fotó: Agárdy Csaba

Először is tisztázzuk azt, hogy mi is az a pumpapálya. Itt a versenyzők a kerékpározásnak egy olyan formáját hajtják végre, amikor is pumpáló mozdulatokkal veszik fel a sebességet. Ez annyit jelent, hogy a bringások a testük súlypontját és a pálya formáját használják fel arra, hogy sebességet vegyenek fel, vagyis nem tekerik a kerékpárokat. A Pannon Pump Track országos kupasorozat hét fordulós és először találkozott Dunaújvárosban a mezőny. Király Ármin főszervezőtől megtudtuk, hogy kerékpár, gördeszka és roller kategóriában mérik össze erejüket a résztvevők. A korosztályok pedig az U5-tel kezdődnek egészen a seniorig, ami a negyven év és afeletti korosztályt jelent. (Az U5-ös korosztályban hároméves induló is volt, akinek épphogy leért a lába a bringáról a földre.)

- Minden kerékpáros sport alapja a pumpapályás. Itt ismerkednek meg a sportolók a bringázás alapjaival. Innen kerülnek ki a moutandbikeosok, a bmx-esek, a hegyi kerékpárosok és az országúti versenyzők is - mondta el Király Ármin.

Az bizonyos, hogy a dunaújvárosi kalandparkban lévő pályán reggeltől estig tartottak a programok és nyugodtan kijelenthetjük, kiváló családi szórakozás volt a Pannon Kupa minden korosztály számára.