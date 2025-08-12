augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Pumpapálya

19 órája

Pannon Kupa dunaújvárosi ezüsttel (videóval, képgalériával)

Címkék#pumpapálya#Pannon Kupa#király Ármin#dunaújvárosi#kerékpár

A Pannon Pump Track Kupasorozat ötödik fordulóját Dunaújvárosban rendezték meg. Hazai sikernek is örülhettek a nézők a pumpapályán, amit az egykori vidámpark helyén találhatunk.

Agárdy Csaba
Gulyás Csongor a dobogó második fokán

Fotó: amatőr felvétel

Mielőtt bármibe is belekezdenénk, elsőként közöljük azt, hogy a pumpapályán Dunaújvárost két fiú, Gulyás Csongor és Gulyás Csaba képviselte a versenyen. A testvárpár fiatalabb tagja az U5-ös, vagyis az ötévesek korcsoportjában második lett, míg bátyja, Csaba az U7-esek között nyolcadikként végzett. 

A Gulyás testvérek képviselték Dunaújvárost
Fotó: Agárdy Csaba

Először is tisztázzuk azt, hogy mi is az a pumpapálya. Itt a versenyzők a kerékpározásnak egy olyan formáját hajtják végre, amikor is pumpáló mozdulatokkal veszik fel a sebességet. Ez annyit jelent, hogy a bringások a testük súlypontját és a pálya formáját használják fel arra, hogy sebességet vegyenek fel, vagyis nem tekerik a kerékpárokat. A Pannon Pump Track országos kupasorozat hét fordulós és először találkozott Dunaújvárosban a mezőny. Király Ármin főszervezőtől megtudtuk, hogy kerékpár, gördeszka és roller kategóriában mérik össze erejüket a résztvevők. A korosztályok pedig az U5-tel kezdődnek egészen a seniorig, ami a negyven év és afeletti korosztályt jelent. (Az U5-ös korosztályban hároméves induló is volt, akinek épphogy leért a lába a bringáról a földre.)

- Minden kerékpáros sport alapja a pumpapályás. Itt ismerkednek meg a sportolók a bringázás alapjaival. Innen kerülnek ki a moutandbikeosok, a bmx-esek, a hegyi kerékpárosok és az országúti versenyzők is - mondta el Király Ármin. 

Az bizonyos, hogy a dunaújvárosi kalandparkban lévő pályán reggeltől estig tartottak a programok és nyugodtan kijelenthetjük, kiváló családi szórakozás volt a Pannon Kupa minden korosztály számára.

 

Pumpapálya kupasorozat

