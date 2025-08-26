Minél mélyebbre ásnak, annál több a probléma

"Izgalmas időszak előtt állunk – augusztusban nagyszabású fejlesztések kezdődnek a Dunaújvárosi Jégcsarnokban, hogy még magasabb szintű környezetet biztosíthassunk játékosainknak, szurkolóinknak és minden jégsport-kedvelőnek! Leszerelik a régi palánkrendszert, helyére pedig egy újabb, modernebb rendszer épül, amely megfelel a legfrissebb nemzetközi szabványoknak is. A világítást is lecseréljük – csúcstechnológiás LED-világítás kerül beépítésre, amely lehetővé teszi a hangulati elemeket, látványos effekteket – olyat, amit eddig csak az NHL közvetítésekben láthattunk!" Adta hírül augusztus elején a Dunaújvárosi Acélbikák (DAB) jégkorongcsapatának vezetése. Akkor azt ígérték, hogy szeptember elsejére lesz sportolásra alkalmas jég a csarnokban. Megkerestük Azari Zsoltot, a DAB elnökét azzal a kérdéssel, hogyan is áll a beruházás?

A "szétbombázott" palánk és a kispad

Fotó: Agárdy Csaba

A palánkrendszer cseréje folyik

- Minél mélyebbre ásunk, annál több problémával találkozunk. A palánkrendszer és a világítás cseréje mellett, technológiai váltást hajtunk végre a hűtőrendszerben, az ammóniát lecseréljük glikolra. Keményen dolgozunk, hogy legkésőbb szeptember közepére legyen sportolásra alkalmas jegünk.

Az elnöktől megtudtuk, hogy az önkormányzattal újabb egyéves (júliustól, júliusig) szerződést kötöttek az üzemeltetést illetően. A felújítás költségeit az önrész és a TAO-támogatás adja, de értelemszerűen minél több a felújítás költsége, annál több az önrész is.