Rajt előtt az Erste Ligás csapatok

Az első fordulóban a címvédő Gyergyói HK a magyar bajnok Budapest Jégkorong Akadémia HC-val találkozik. Az UTE Brassóban kezdi meg a szezont, míg a döntős Csíkszereda a FEHA19-et látja vendégül. A nyitónapon a DVTK Jegesmedvék a Dunaújvárosi Acélbikákat fogadják.

Az Acélbikák a napokban Baján edzőtáboroznak, készülnek a bajnoki rajtra, a nyitónapra

Kilenc csapat várja a nyitónapot

A kilenc csapat közül a DEAC két nappal később, szeptember 14-én mutatkozik be, a DAB-ot látja vendégül. Az alapszakasz 32 mérkőzésből áll majd, és január 28-án zárul. Mindenki négyszer játszik mindenkivel, kétszer otthon, kétszer idegenben. A tervezhetőség jegyében a játéknapok az előző idényen bevált ritmusnak megfelelően a legtöbb esetben pénteken és vasárnap lesznek, ugyanakkor a menetrend véglegesítésénél figyelembe kellett venni a nemzetközi sorozatok, például a Kontinentális Kupa és az ICEHL programját is, hogy a teljes magyar és regionális hokinaptár összhangban legyen. Az Officium Magyar Kupa és a tél végi válogatott-szünet után, február 10-től rendezik a magyar bajnokság rájátszását, így az OB1-es helyezések ezúttal is külön sorozatban dőlnek el. Az Erste Liga alapszakaszában a magyarországi csapatok egymás elleni mérkőzéseinek eredményei alapján kialakult tabella első két helyezettje automatikusan az OB1-es playoff legjobb négy együttese közé kerül, a többi négy csapat pedig két győzelemig tartó párharc során küzd a továbbjutásért: 3–6., 4–5. párokban. Az OB1-es elődöntő az egyik fél harmadik sikeréig tart és a magyar bajnoki fináléban is három meccset kell nyerni az aranyéremért. Az OB1-es döntő február 27-án kezdődik – ha ötödik mérkőzés is szükség, azt március 7-én tartják. Ez idő alatt az erdélyi csapatok a romániai bajnokságban tehetnek eleget a kötelezettségeiknek. MIndezek után következik az Erste Liga rájátszása, amely március 10-én indul.