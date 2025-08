Kettős McLaren-győzelem

Norrisnak ez pályafutása kilencedik és az idei ötödik futamgyőzelme, amellyel kilenc pontra csökkentette a hátrányát az összetettben éllovas és a Hungaroringen másodikként célba érő csapattársával, az ausztrál Oscar Piastrival szemben. A 70 körös mogyoródi futamot George Russell, a Mercedes brit versenyzője zárta a harmadik helyen, míg a pole pozícióból rajtoló monacói Charles Leclerc negyedik lett a Ferrarival. A világbajnokság a nyári szünetet követően augusztus utolsó hétvégéjén folytatódik a hollandiai Zandvoortban - olvashatjuk az MTI tudósításában.

George Russell a dobogón a Magyar Nagydíj eredményhirdetésekor. A győzelmet Norris szerezte meg

Norris csökkentette a hátrányát

A rajtnál Leclerc remekül jött el és az első kanyarba gond nélkül fordult be az első helyen. A két McLaren-versenyző csatájából közben Norris jött ki nagyon rosszul, a mögötte érkezők közül ugyanis ketten - Russell és Fernando Alonso (Aston Martin) - is meg tudták előzni, miután a Piastri elleni küzdelemben nem helyezkedett túlságosan jól.

Kisvártatva aztán Norris lehagyta Alonsót, az ötödik körben így Leclerc, Piastri, Russell, Norris, Alonso volt a sorrend az első öt helyen. Közben a nyolcadik pozícióból startolt, címvédő Max Verstappen egyet tudott előzni a Red Bullal, így Gabriel Bortoleto (Sauber) mögött hetedik volt. Leclerc a 40. kör végén letudta a második kerékcseréjét, három körrel később Russell is a boxban járt, a 45. körben pedig Piastri autójára is felkerültek a friss abroncsok.

A vezetést így az egy kerékcserével tervező Norris vette át, mögötte Leclerc, Piastri, Russell volt a sorrend. Nem sokáig maradt azonban ez az állás, a jelentős mértékben lelassuló Leclerc-t ugyanis utolérte és feltűnően könnyedén megelőzte Piastri.

A Ferrari monacói versenyzője rádión "kiosztotta" a csapatot, és azt mondta, az autója "vezethetetlen", ami azért következett be, mert "nem hallgattak rá", pedig másképpen kezelte volna azokat a problémákat, amelyekről a verseny előtt egyeztettek. A győzelemre innentől csak a két McLaren-pilótának maradt esélye: Piastri viszonylag gyorsan közeledett az élen száguldó Norrishoz, aki a lekörözöttekkel is küzdött és egyébként is lassabb volt csapattársánál. Közben Russell második próbálkozásra megelőzte a frusztráltsága miatt talán túlzottan agresszívan védekező Leclerc-t, s ezzel megkaparintotta a harmadik pozíciót.