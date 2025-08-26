1 órája
Nem kevés nemesfémet tudtak megszerezni
Tíz éremmel zárta szereplését a kajak-kenu serdülő, ifjúsági és U23-as magyar bajnokságon a DKSE küldöttsége. Eredményeik alapján hárman kijutottak az Olimpiai Reménységek Versenyére is.
Tíz dobogós hellyel zártak a dunaújvárosiak
Fotó: DKSE
A korosztályos kajak-kenu ob-n húsz versenyzővel indult a DKSE, közülük Szegeden a legeredményesebb Bebők Lara lett, aki az U16-os korosztályban egyéniben megnyerte az 1000 és 500 méteres távokat, illetve Blényesi Luca, Blényesi Réka és Mészáros Enikő csapattársaival ifiben nyertek 5000 méteren. Mellette Blényesi Réka volt a másik legeredményesebb: 1000 m-en Lara mögött végzett a második helyen, K-4 U15-16 500 m-en aranyérmet nyert és az 5000 m-es csapat tagja volt. Györkő Huba két bronzérmet gyűjtött kenu párosban az ifjúsági korosztályban 1000 és 500 m-en. A dunaújvárosi küldöttség összesen tíz érmet szerzett, négy aranyat, illetve három-három ezüstöt és bronzot.
A magyar bajnokságon ki lehetett vívni az indulási jogot az idei Olimpiai Reménységek Versenyére, amit Csehországban fognak megrendezni. Ez három versenyzőnnek sikerült, így Bebők Lara, Blényesi Réka és Györkő Huba lesz ott a válogatottban.
A DKSE kajak-kenu szakosztály eredményei
- K-1 női serdülő U16 1000 m: 1. Bebők Lara, 2. Blényesi Réka, 6. Katona Sára.
- K-1 női serdülő U16 500 m: 1. Bebők Lara, 9. Katona Sára.
- K-4 női ifi U17-18 5000 m: 1. Bebők Lara, Blényesi Luca, Blényesi Réka, Mészáros Enikő, 5. Szilasi Tímea, Molnár Panna, Mohács Karolina, Kovács Boglárka.
- K-4 női serdülő U15-16 500 m: 1. Blényesi Réka, Bertalan Katalin (KSI), Lengyel Lili (Kovács Katalin Akadémia), Németh Helka (Győr).
- K-4 mix serdülő U15-16 500 m: 2. Mészáros Enikő, Szabó Anna (Szolnok), Tamási Bence (Szolnok), Veres Csongor (Szolnok).
- C-2 férfi ifi U17-18 500 m, 1000 m: 3. Györkő Huba, Fodor Benedek (Lágymányos).
- C-4 férfi ifi U17-18 1000 m: 3. Csernák Attila, Fórizs Artúr (Szabó Attila Kenu Akadémia), Szirmai Előd (Szabó Attila Kenu Akadémia), Zakariás Regő (Szabó Attila Kenu Akadémia).
- K-2 női serdülő U16 500 m: 4. Katona Sára, Jámbor Lotti (Szekszárd), 6. Bebők Lara, Kalló Sára (FTC), 8. Blényesi Luca, Tasi Sára (Győr).
- C-4 férfi Ifi U17-18 500 m: 4. Csernák Attila, Fórizs Artúr (Szabó Attila Kenu Akadémia), Szirmai Előd (Szabó Attila Kenu Akadémia), Zakariás Regő (Szabó Attila Kenu Akadémia).
- K-4 női ifi U17-18 500 m: 4. Szilasi Tímea, Molnár Panna, Mohács Karolina, Kovács
Boglárka.
- C-2 férfi U23 500 m: 5. Tóth Bence, Varga Gábor.
- K-4 mix ifi U17-18 500 m: 6. Blényesi Luca, Sándor Lili (Szolnok), Molnár Brúnó (Szolnok) Nagy Zsombor (Szolnok).
- C-2 férfi U23 1000 m: 6. Tóth Bence, Varga Gábor.
- K-4 női ifi U17-18 1000 m: 6. Dolezsál Zsófia, Szilasi Tímea, Molnár Panna, Kovács Boglárka.
- C-1 férfi ifi U17-18 500 m: 7. Györkő H.
- K-1 női ifi U17-18 200 m: 8. Dolezsál Zs.
- K-1 női ifi U17-18 500 m: 9. Dolezsál Zs.
- C-1 férfi serdülő U15 2000 m: 8. Zsobrák Gedeon.
- K-1 női serdülő U16 500 m 9.: Katona S.
- K-1 női serdülő U16 1000 m B döntő: 2. Mészáros E.
- C-1 férfi ifi U17-18 1000 m B döntő: 2. Györkő H.
- K-2 férfi ifi U17-18 500 m B döntő: 3. Kobzos Keán, Molnár Zénó (Szolnok).
- K-1 női serdülő U16 500m B döntő: 4. Blényesi L.
- K-1 női ifi U17-18 200m B döntő: 5. Szilasi T., 7. Mohács K.
- C-1 férfi U23 500 m B döntő: 6. Tóth Bence.
- K-1 női ifi U17-18 500 m B döntő: 7. Mohács K.
- C-1 férfi ifi U17-18 500 m B döntő: 9. Csernák A.
- K-1 férfi serdülő U15 2000 m: 23. Varga Dominik.
- K-1 női serdülő U15 2000 m: 24. Mészáros Mira.
- K-1 férfi U23 5000 m: 24. Katona Benedek.
- K-1 férfi serdülő U16 2000 m: 26. Kóré Levente.