Nem kevés nemesfémet tudtak megszerezni

A korosztályos kajak-kenu ob-n húsz versenyzővel indult a DKSE, közülük Szegeden a legeredményesebb Bebők Lara lett, aki az U16-os korosztályban egyéniben megnyerte az 1000 és 500 méteres távokat, illetve Blényesi Luca, Blényesi Réka és Mészáros Enikő csapattársaival ifiben nyertek 5000 méteren. Mellette Blényesi Réka volt a másik legeredményesebb: 1000 m-en Lara mögött végzett a második helyen, K-4 U15-16 500 m-en aranyérmet nyert és az 5000 m-es csapat tagja volt. Györkő Huba két bronzérmet gyűjtött kenu párosban az ifjúsági korosztályban 1000 és 500 m-en. A dunaújvárosi küldöttség összesen tíz érmet szerzett, négy aranyat, illetve három-három ezüstöt és bronzot.

A klub kajak-kenu versenyzői nem tértek haza üres kézzel

Fotó: DKSE

A magyar bajnokságon ki lehetett vívni az indulási jogot az idei Olimpiai Reménységek Versenyére, amit Csehországban fognak megrendezni. Ez három versenyzőnnek sikerült, így Bebők Lara, Blényesi Réka és Györkő Huba lesz ott a válogatottban.