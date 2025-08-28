Nagyvenyimen csak szívvel már nem tudták pótolni a különbséget – galériával

A Nagyvenyim nagy szívvel játszott

Kőkuti Tamás, Nagyvenyim:

Természetesen gratuláció illeti a csapatot, hiszen egy nagyon jó együttessel tudtuk felvenni a ritmust.

– A félidő és az egyenlítő gól után már nem tudtunk ugyanolyan elánnal játszani és egy kicsit el is fáradtunk. Sajnos ezt már szívvel nem pótolhattuk. Adony kihasználta a helyzeteit és végül megérdemelten nyert.

Boldoczki Sándor, Adony: – A szünetet követően kijött a fizikai előnyünk. A felkészülésünk során tudtuk, hogy Nagyvenyim kemény ellenfél lesz és ennek megfelelően álltunk a mérkőzéshez. Az egyenlítő gól egy kicsit megzavarta a terveinket, de a cseréink után már kidomborodott a nagyobb erőfölényünk. Itt már okosabban futballoztunk és nem volt kérdés, ki nyeri a meccset.

Rendkívül élvezetes játékot játszhattunk egy kiváló Nagyvenyimmel szemben.

A városkörnyéki csapatok közül az Előszállás játszott még a szerdai kupafordulóban, akik a Sárbogárd csaptát fogadták és 7-0-ra kikaptak.