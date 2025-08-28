augusztus 28., csütörtök

Kupa

53 perce

Nagyvenyimen csak szívvel már nem tudták pótolni a különbséget – galériával

Címkék#adony#Fejér Vármegyei Kupa#Nagyvenyim#labdarúgás

A labdarúgó Fejér Vármegyei Kupa második fordulójában a Nagyvenyim az Adonyt fogadta. Az osztálykülönbség ellenére a mérkőzés első felében teljesen egyenrangú félként küzdöttek a hazaiak, de a végén érvényesült a papírforma.

Horváth László

A 43. percben az adonyi Fábián szerzett vezetést a baloldalon kapura törő akciójával. A pihenőt követően a nagyvenyimi Ráthgéber egyenlítette a mérkőzés állását szintén akcióból. Ezután közel húszperces mezőnyjáték következett, melynek végén Hodula ismét a vendégek előnyét hozta, a mérkőzést Holentoner döntötte el a 78. percben. A végén az edzők egyformán remek találkozónak jellemezték az összecsapást.

Nagyvenyim
Az Adony érvényesítette a papírformát Nagyvenyimen
Fotó: HL

Nagyvenyim - Adony 1-3 (0-1)
Nagyvenyim: Pék - Cislo, Káveczki, Tábi, Kovács, Ráthgéber, Slett, Rácz, Balogh, Princz, Sipeki. Cserék: Palkovics, Virág, Rácz.
Adony: Andrejev - Balogh, Virág, Bihácsi, Holentoner, Bagóczki, Kovács, Fábián, Bognár, Kaló, Barta. Cserék: Mónus, Major, Kelemen, Hodula, Tatár, Hegedűs.

Nagyvenyim - Adony Fejér Vármegyei Kupa

Fotók: Horváth László

A Nagyvenyim nagy szívvel játszott

Kőkuti Tamás, Nagyvenyim:

Természetesen gratuláció illeti a csapatot, hiszen egy nagyon jó együttessel tudtuk felvenni a ritmust. 

– A félidő és az egyenlítő gól után már nem tudtunk ugyanolyan elánnal játszani és egy kicsit el is fáradtunk. Sajnos ezt már szívvel nem pótolhattuk. Adony kihasználta a helyzeteit és végül megérdemelten nyert.

Bodoczki Sándor, Adony: – A szünetet követően kijött a fizikai előnyünk. A felkészülésünk során tudtuk, hogy Nagyvenyim kemény ellenfél lesz és ennek megfelelően álltunk a mérkőzéshez. Az egyenlítő gól egy kicsit megzavarta a terveinket, de a cseréink után már kidomborodott a nagyobb erőfölényünk. Itt már okosabban futballoztunk és nem volt kérdés, ki nyeri a meccset. 

Rendkívül élvezetes játékot játszhattunk egy kiváló Nagyvenyimmel szemben.

A városkörnyéki csapatok közül az Előszállás játszott még a szerdai kupafordulóban, akik a Sárbogárd csaptát fogadták és 7-0-ra kikaptak.

 

