augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

33°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kajak-kenu

1 órája

Nagy versenyek várnak a fiatalokra (videóval)

Címkék#Blényesi Réka#Bebők Lara#kajak-kenu#Katona Sára#világbajnokság#győri

Hajdu Jonatán, a Dunaújvárosi KSE kenusa a napokban lett világbajnok. Azonban nemcsak ő eredményes sportolója a szakosztálynak, az utánpótlásban is szép számban vannak tehetségek, reménységek. Van, aki világbajnokság előtt áll.

Agárdy Csaba
Nagy versenyek várnak a fiatalokra (videóval)

Bebők Lara, Györkő Huba és Blényesi Réka az ORV-re készülnek

Fotó: Agárdy Csaba

Vágjunk egyből a dolgok közepébe! Máhté Krisztián, Horváth Attila és Molnár Gergely edzők tanítványai közül szeptember elején komoly nemzetközi versenyeken vesz részt Bebők Lara, Blényesi Réka, Györkő Huba és Katona Sára. Az előbbi három az Olimpiai Reménységek Versenyén, míg Katona Sára a győri maratoni világbajnokságon, ami szeptember 4-7. között lesz. 

világbajnokság
Katona Sára és edzője Horváth Attila. Világbajnokság vár rájuk
Fotó: Agárdy Csaba

Győr a világbajnokság házigazdája

Máté Krisztián Bebők és Blényesi edzője szerint a csehországi ORV-n (szeptember 18-21) tanítványai éremesélyesek. Bebők Lara kajak egyes 500 és 1000 méteren címvédő, és indul egy új számban is, a 200 méteres egyesben. Arra a kérdésünkre, hogy a 200 és az 1000 métert, hogyan tudják összegyeztetni, hiszen mindkét táv más-más felkészülést igényel, Máhté Krisztián azt válaszolta, hogy ebben  a korban még mindenre készülnek. Az edző kiemelte azt, hogy Blényesi is indul 1000 méteren, és nagyon ritka az, hogy egy csoportból két versenyző is ugyanabban a számban induljon egy világversenyen.

Katona Sára bizonyíthat először a dunaújvárosiak közül nemzetközi viadalon. A kajakos elmondta, nyolc éve kezdte a sportágat a bátyja útját követve.

– Rögtön beleszerettem a kajakozásba, tudtam, ez az én sportom. Három éve megyek párost, megtaláltam a megfelelő társat, a szekszárdi Jámbor Lotti személyében. Érdekesség, hogy egy napon, ugyanabban az órában  születtünk. Eddig az Európa-bajnoki ezüstérmemre vagyok a legbüszkébb, a nagy álmom pedig az olimpiai részvétel.

Bebők Lara öt éve kezdett kajakozni, addig is sokat mozgott, de szeretett volna egy állandó sportot, és ez lett a kajak. Blényesi Réka két éve elveszettnek érezte magát, de túl jutott a nehezén, és bizakodva várja az ORV-t. Györkő Hubának nem indult jól az éve, de amióta Fodor Benedek Károly a párja, sokkal jobban megy a hajó alatta. 

Tehát mind a szakemberek, mind a sportolók bizakodva várják a nagy megmérettetéseket, és a jelek szerint a DKSE kajak-kenu szakosztálya szeptemberben még több éremmel gazdagodik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu