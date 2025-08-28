Nagy versenyek várnak a fiatalokra (videóval)

Vágjunk egyből a dolgok közepébe! Máhté Krisztián, Horváth Attila és Molnár Gergely edzők tanítványai közül szeptember elején komoly nemzetközi versenyeken vesz részt Bebők Lara, Blényesi Réka, Györkő Huba és Katona Sára. Az előbbi három az Olimpiai Reménységek Versenyén, míg Katona Sára a győri maratoni világbajnokságon, ami szeptember 4-7. között lesz.

Katona Sára és edzője Horváth Attila. Világbajnokság vár rájuk

Fotó: Agárdy Csaba

Győr a világbajnokság házigazdája

Máté Krisztián Bebők és Blényesi edzője szerint a csehországi ORV-n (szeptember 18-21) tanítványai éremesélyesek. Bebők Lara kajak egyes 500 és 1000 méteren címvédő, és indul egy új számban is, a 200 méteres egyesben. Arra a kérdésünkre, hogy a 200 és az 1000 métert, hogyan tudják összegyeztetni, hiszen mindkét táv más-más felkészülést igényel, Máhté Krisztián azt válaszolta, hogy ebben a korban még mindenre készülnek. Az edző kiemelte azt, hogy Blényesi is indul 1000 méteren, és nagyon ritka az, hogy egy csoportból két versenyző is ugyanabban a számban induljon egy világversenyen.

Katona Sára bizonyíthat először a dunaújvárosiak közül nemzetközi viadalon. A kajakos elmondta, nyolc éve kezdte a sportágat a bátyja útját követve.

– Rögtön beleszerettem a kajakozásba, tudtam, ez az én sportom. Három éve megyek párost, megtaláltam a megfelelő társat, a szekszárdi Jámbor Lotti személyében. Érdekesség, hogy egy napon, ugyanabban az órában születtünk. Eddig az Európa-bajnoki ezüstérmemre vagyok a legbüszkébb, a nagy álmom pedig az olimpiai részvétel.

Bebők Lara öt éve kezdett kajakozni, addig is sokat mozgott, de szeretett volna egy állandó sportot, és ez lett a kajak. Blényesi Réka két éve elveszettnek érezte magát, de túl jutott a nehezén, és bizakodva várja az ORV-t. Györkő Hubának nem indult jól az éve, de amióta Fodor Benedek Károly a párja, sokkal jobban megy a hajó alatta.

Tehát mind a szakemberek, mind a sportolók bizakodva várják a nagy megmérettetéseket, és a jelek szerint a DKSE kajak-kenu szakosztálya szeptemberben még több éremmel gazdagodik.