A Duna-parton úsztak el a mezőfalvi remények – galériával, videóval

A Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság rajtján nem sokat kellett várni az első adonyi góra, a hatodik percében szereztek vezetést a hazaiak Hamar révén. Majd a 11. percben Schnierer hasonló szituációból, csak egy kicsit távolabbról, a még földön fekvő kapus mellett lőtte be a második gólt. A Mezőfalva a 21. percben tudott válaszolni, egy szabadrúgást követően Szabó a kapu előtti labdapattogás után volt eredményes. A vendégek egyenlítő reményei azonban gyorsan szertefoszlottak, mert Hodula ismét gólt lőtt, majd a félidő végéig mindkét oldalon akadtak gólreményes helyzetek.

A Mezőfalvát "lefutotta" hazai pályán az Adony

Fotó: Horváth László

A szünet után, az 58. percben Holentoner büntetőből tudta megörvendeztetni a adonyi szurkolókat, 4-1. Bognár a 91. percben egy újabb büntetőt elvállalva növelte a különbséget.

Adony - Mezőfalva 5-1 (3-1)

Adony: Andrejev - Mónus, Hamar, Virág, Schnierer, Balogh, Holentoner, Kovács, Hodula, Tatár, Barta. Csere: Hegedűs. Tóth, Bihácsi, Kelemen, Fábián, Bognár, Kaló.

Mezőfalva: Kovács Á. - Kertész, Rózsahegyi, Szabó, Kovács D., Rakonczai, Kovács B., Rabi, Mekota, Kovács K., Kiss. Csere: Kriszóf, Kisari, Csicskovics D., Hajdu, Csicskovics P.

Képgaléria