Szezonrajt

1 órája

A Duna-parton úsztak el a mezőfalvi remények – galériával, videóval

Címkék#Fejér Vármegyei I#szomszédvári#bajnokság#első forduló#labdarúgás#Adony#Mezőfalva

Nem finomkodták el a nyitányt a Fejér vármegyei első osztályú labdarúgó-bajnokságoban az adonyiak. A Duna-mentiek fölényes sikerrel kezdtek a szomszédvári Mezőfalva ellen.

Horváth László

A Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság rajtján nem sokat kellett várni az első adonyi góra, a hatodik percében szereztek vezetést a hazaiak Hamar révén. Majd a 11. percben Schnierer hasonló szituációból, csak egy kicsit távolabbról, a még földön fekvő kapus mellett lőtte be a második gólt. A Mezőfalva a 21. percben tudott válaszolni, egy szabadrúgást követően Szabó a kapu előtti labdapattogás után volt eredményes. A vendégek egyenlítő reményei azonban gyorsan szertefoszlottak, mert Hodula ismét gólt lőtt, majd a félidő végéig mindkét oldalon akadtak gólreményes helyzetek. 

Mezőfalva
A Mezőfalvát "lefutotta" hazai pályán az Adony
Fotó: Horváth László

A szünet után, az 58. percben Holentoner büntetőből tudta megörvendeztetni a adonyi szurkolókat, 4-1. Bognár a 91. percben egy újabb büntetőt elvállalva növelte a különbséget.

Adony -  Mezőfalva 5-1 (3-1)
Adony: Andrejev - Mónus, Hamar, Virág, Schnierer, Balogh, Holentoner, Kovács, Hodula, Tatár, Barta. Csere: Hegedűs. Tóth, Bihácsi, Kelemen, Fábián, Bognár, Kaló.
Mezőfalva: Kovács Á. - Kertész, Rózsahegyi, Szabó, Kovács D., Rakonczai, Kovács B., Rabi, Mekota, Kovács K., Kiss. Csere: Kriszóf, Kisari, Csicskovics D., Hajdu, Csicskovics P.

Képgaléria

Adony - Mezőfalva vármegye I. labdarúgó mérkőzés

Fotók: Horváth László

Boldoczki Sándor Adony: – Nagyon jól kezdtünk, mert a tizedik percben már 2-0-ra vezettünk. Ezután azt gondolták a srácok, hogy vége is a meccsnek. Kicsit rendezni kellett a sorokat a mezőfalvi támadások miatt. 

A gólkülönbség talán egy kicsit túlzó volt, de mindenképpen megérdemelten nyertük a találkozót.

Mezőfalva: fiatalság és rutintalanság

Masinka Csaba Mezőfalva: – A fiatalsággal és a vele járó rutintalansággal lehetne magyarázni az első két gólunkat. Voltak helyzeteink, de ebből sajnos csak egyet tudtunk kihasználni. A játékot tekintve úgy gondolom, 3-1-nél még volt sanszunk a szorosabb végeredményhez.

  • A forduló további eredményei: Ercsi Kinizsi – Főnix FC 1-2, Sárosd – Melde Kft.-Kápolnásnyék 1-1, Ikarus-Maroshegy – Videoton Baráti Kör 3-1, Enying – Csór Truck-trailer 2-4, Martonvásár – Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő 0-2, A Mór – Sárbogárd találkozót decemberre halasztották.

 

