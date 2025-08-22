Mészárlás Adonyban, bravúros nagyvenyimi siker – galériákkal

Az első félidőben inkább az osztálykülönbség dominált. A szünetet követően a második vonalban vitézkedő Nagyvenyim átírta a játék képét és óriási lendülettel küzdött a továbbjutásért. A helyzeteket négyszer is eredményesen ki tudták használni a házigazdák, így megérdemelten jutottak tovább.

Kőkuti Tamás Nagyvenyim: – Természetesen boldogság van, melyhez azért az is kellett, hogy a srácok betartsanak mindent, amit mondtam. Az első félidőben még benne volt a fizikális meló része, de mind a rögzített helyzetek, mind a játék bizakodásra ad okot a folytatás tekintetében. Nyilván a bajnokság még arrébb van és hosszú lesz, de azért ez most jól nézett ki.

Gratulálok a csapatomnak, hiszen egy osztállyal feljebb lévő együttest sikerült kiverni a kupából. Megyünk tovább és nekünk most aza fontos, hogy minél több meccsünk legyen éles körülmények között.

Masinka Csaba Mezőfalva: – Sok munkára lesz még szükség a csapatépítés érdekében.

Rácalmás – Baracs 4-6 (3-3)

Rácalmás: Berek - Nagy, Balogh, Juhos, Jeney, Erdei, Hornyák, Németh, Molnár, Pinte, Homolya. Csere: Rácz, Horváth.

Baracs: Tóth - Hepp, Áldott, Wolf, Szurma, Katona, Takács, Damásdi, Kiss, Huber, Éliás. Csere: Suplicz, Bartók, Karászi, Fejes D., Kápolnási, Fejes Cs.

Gólszerző: Homolya, Balogh (2), Horváth, illetve Szurma (3), Hepp, Huber, Katona.