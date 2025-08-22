1 órája
Mészárlás Adonyban, bravúros nagyvenyimi siker – galériákkal
Gólokban és fordulatokban is gazdag nyitányt tudhat maga mögött a labdarúgó Fejér Vármegyei Kupa első fordulója. A városkörnyéki együttesek közül az Adony otthon a kör legtöbb gólját szerezve ütötte ki a Kulcsot – mészárlás volt pályájukon.
A bajnokságok kezdete előtt a Fejér Vármegyei Kupával elkezdött a 2025/26-os labdarúgó szezon az együttesek számára. A csapatoknak a felkészülés közben kellett éles meccsen pályára lépniük az első fordulóban múlt hétvégén. A körzetünkhöz tartozó csapatok közül több is egy egymás ellen kellett kivívja a továbbjutást. Ez a legfölényesebben minden meccset figyelembe véve az Adonynak sikerült, akik mészárlást rendeztek a Kulcs ellen hazai pályán.
Nagyvenyim – KK Grain Kft.-Mezőfalva 4-1
Nagyvenyim: Alumbugu - Rezes, Tábi, Ráthgéber, Princz, Slett, Mohácsi, Palkovics, Kovács, Kővári, Pék. Csere: Török, Cislo, Rácz A., Virág, Sipeki, Káveczki, Rácz K.
Mezőfalva: Kovács Á. - Kertész, Szabó, Kovács D., Rakonczai, Kisari, Csicskovics D., Kovács B., Rabi, Kovács K., Kiss. Csere: Lenygyel, Mekota, Csicskovics P., Kristóf.
Gólszerző: Ráthgéber 3, Princz, illetve Kovács D.
Képgaléria
Nagyvenyim - Mezőfalva Fejér Vármegyei Kupa mérkőzésFotók: Horváth László
Az első félidőben inkább az osztálykülönbség dominált. A szünetet követően a második vonalban vitézkedő Nagyvenyim átírta a játék képét és óriási lendülettel küzdött a továbbjutásért. A helyzeteket négyszer is eredményesen ki tudták használni a házigazdák, így megérdemelten jutottak tovább.
Kőkuti Tamás Nagyvenyim: – Természetesen boldogság van, melyhez azért az is kellett, hogy a srácok betartsanak mindent, amit mondtam. Az első félidőben még benne volt a fizikális meló része, de mind a rögzített helyzetek, mind a játék bizakodásra ad okot a folytatás tekintetében. Nyilván a bajnokság még arrébb van és hosszú lesz, de azért ez most jól nézett ki.
Gratulálok a csapatomnak, hiszen egy osztállyal feljebb lévő együttest sikerült kiverni a kupából. Megyünk tovább és nekünk most aza fontos, hogy minél több meccsünk legyen éles körülmények között.
Masinka Csaba Mezőfalva: – Sok munkára lesz még szükség a csapatépítés érdekében.
Rácalmás – Baracs 4-6 (3-3)
Rácalmás: Berek - Nagy, Balogh, Juhos, Jeney, Erdei, Hornyák, Németh, Molnár, Pinte, Homolya. Csere: Rácz, Horváth.
Baracs: Tóth - Hepp, Áldott, Wolf, Szurma, Katona, Takács, Damásdi, Kiss, Huber, Éliás. Csere: Suplicz, Bartók, Karászi, Fejes D., Kápolnási, Fejes Cs.
Gólszerző: Homolya, Balogh (2), Horváth, illetve Szurma (3), Hepp, Huber, Katona.
Képgaléria
Rácalmás - Baracs Fejér Vármegyei Kupa mérkőzésFotók: Horváth László
Remekül állta a sarat negyvenöt percig a vendég fogadó Duna-menti együttes. A 47. percig még vezettek is Papp Péter játékosai. Végül a félidő lefújása előtti percben Hepp góljával döntetlennel tértek pihenőre a csapatok. A második játékrészben három további találattal gazdagította eredményességét Baracs, amire a házgazdáktól csak egyszer érkezett válasz Horváth góljával.
Körmendi Zsolt Baracs: – Az ellenfelünk ránk ijesztett a mérkőzés elején, ezzel belementünk egy olyan játékba, ahol a védekezéssel nem igazán törődtünk. Rengeteg helyzetet dolgoztunk ki. Az akciók végén nem voltak pontosak a befejezések.
A második játékrészben már okosabban játszottunk így meglett a magabiztos továbbjutás.
Adonyi mészárlás a Kulcs ellen
Adony – Kulcs 13–0 (6–0)
Adony: Andrejev – Mónus (Kelemen), Hamar, Virág, Balogh B. - Bihácsi, Holentoner, Bagóczki (Tatár), Schnierer (Fábián) - Hodula M. (Bognár B.), Bartha (Kaló). Vezetőedző: Boldoczki Sándor.
Kulcs: Murvai – Mészáros R., Nagy G. (Varga D.), Osváth, Ócsai - Molnár Z., Plézer, Posch Z., Horváth L., - Virág (Posch B.), Herczog D.
Gól: Bognár B. (57., 61., 70., 90.), Schnierer (9., 12., 33.), Hodula M. (24., 29.), Balogh B. (40.), Hamar (50.), Kaló (74.), Fábián (78.).
- Ami a többieket illeti: Baracs, Előszállás és Beloiannisz is továbbjutott, a Nagykarácsony pedig játék nélkül, ugyanis hivatalos bejelentés érkezett a Vajta csapatától, hogy nem tud megjelenni a mérkőzésen, így a Nagykarácsony 3-0-as gólkülönbséggel jutott tovább a következő fordulóba.