Ilyen is ritkán kerül Dunaújvárosba

No, de hogy is kezdőött a történet? J.P McCallum 2018 és 2021 közöt volt a Dunaújvárosi Acélbikák előbb erőnléti, majd vezetőedzője. J.P - hokis berkekben csak így nevezik - jelenleg többek között Brad Marchand személyi erőnléti edzője is, vagyis egykor egy ma már Stanley Kupa győztes edző tevékenykedett Dunaújvárosban.

Horváth Tibor (balról), az Adni Jó Kupa Baráti Kör Alapítvány egyik vezetője és Hegyi Ádám Brad Marchand dedikált mezével

Fotó: amatőr felvétel

Marchand és a családi buli

J.P egykori játékosa volt Hegyi Ádám, aki ma szintén személyi erőnléti edző, és rendszeresen tartja a kapcsolatot J:P.-vel, a közelmúltban személyesen is meglátogatta Halifaxban, ahol Marchand is lakik. Hegyi Ádám egykori csapattársának, Holló Istvánnak volt az ötlete, hogy szerezzenk egy dedikált mezt Marchandtól, amit majd árverésre bocsájtanak az Adni Jó Kupa Baráti Kör Alapítvány segítségével.

- Marchanddal Halifaxban sikerült találkoznom, egy családi bulira hívott meg, ottt dedikálta mezt. Rendkívül szimpatikus volt, egy teljesen normális, egyszerű ember.

Hegyi Ádámtól megtudtuk, hogy októberben szeretnék az árverést elindítani, 200 000 forintról indulna a licit, és egy beteg gyerek gyógyítására szánják a bevételt.