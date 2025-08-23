augusztus 23., szombat

Ilyen is ritkán kerül Dunaújvárosba

Címkék#Adni Jó Kupa Baráti Kör Alapítvány#Brad Marchand#Hegyi Ádám#J: P#jégkorong#Dunaújváros

Brad Marchand nem akárki a jégkorong világában. A Florida Panthers játékosa kétszeres Stanley Kupa győztes, a második címét az idén szerezte. Kanadával világbajnok, és több mint 1100 mérkőzést játszott az NHL-ben. Marchand dedikált mezét most két egykori dunaújvárosi hokis bocsátja jótákonysági céllal árverésre.

Agárdy Csaba
Ilyen is ritkán kerül Dunaújvárosba

Brad Marchand az idén a második Stanley Kupáját nyerte, ezúttal a Florida Panthers színeiben

Fotó: Brian Babineau/NHLI via Getty Images

No, de hogy is kezdőött a történet? J.P McCallum 2018 és 2021 közöt volt a Dunaújvárosi Acélbikák előbb erőnléti, majd vezetőedzője. J.P - hokis berkekben  csak így nevezik - jelenleg többek között Brad Marchand személyi erőnléti edzője is, vagyis egykor egy ma már Stanley Kupa győztes edző tevékenykedett Dunaújvárosban. 

Marchand
Horváth Tibor (balról), az Adni Jó Kupa Baráti Kör Alapítvány egyik vezetője és Hegyi Ádám Brad Marchand dedikált mezével
Fotó: amatőr felvétel

Marchand és a családi buli

J.P egykori játékosa volt Hegyi Ádám, aki ma szintén személyi erőnléti edző, és rendszeresen tartja a kapcsolatot J:P.-vel, a közelmúltban  személyesen  is meglátogatta Halifaxban, ahol Marchand is lakik. Hegyi Ádám egykori csapattársának, Holló Istvánnak volt az ötlete, hogy szerezzenk egy dedikált mezt Marchandtól, amit majd árverésre bocsájtanak az Adni Jó Kupa Baráti Kör Alapítvány segítségével.

- Marchanddal Halifaxban  sikerült találkoznom, egy családi bulira hívott meg, ottt dedikálta mezt. Rendkívül szimpatikus volt, egy teljesen normális, egyszerű ember.

Hegyi Ádámtól megtudtuk, hogy októberben szeretnék az árverést elindítani, 200 000 forintról indulna a licit, és egy beteg gyerek gyógyítására szánják a bevételt.

