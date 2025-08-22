Sérülések, betegségek ellenére cél a dunaújvárosi továbbjutás

A fővárosi összecsapás szombaton 16 órakor kezdődik az ASR Gázgyár Sporttelepen, azonban a sérülések és betegségek miatt erősen kérdéses, hogy milyen összeállításban lép majd pályára a Dunaújváros FC a MOL Magyar Kupa második körében. Ennek ellenére természetesen a cél egyértelműen a továbbjutás. A fiúk az első körből kiütéssel jutottak tovább, miután 8-0-ra nyertek Bonyhádon.

Reméljük, a MOL Magyar Kupa második körében sem késztetni nagy küzdelemre ellenfele a Dunaújváros FC-t

Fotó: DH-archív

Magyar Kupa: ebbe a körbe hetvenkét csapat jutott

Ebbe a körbe összesen hetvenkettő csapat jutott tovább az első fordulóból, őket földrajzi alapon négy régióba osztotta fel a szövetség. Régiónként 18-18 együttes mérkőzik meg egymással, és a párharcok győztesei jutnak tovább a harmadik fordulóba. Ott csatlakozik hozzájuk a tizenkét NB I-es és a tizenhat NB II-es klub, így áll össze majd a hatvannégyes mezőny. A továbbjutás ezúttal is egy mérkőzésen dől el, ha a kilencven perc során döntetlen az eredmény, akkor 2x15 perces hosszabbítás következik. Amennyiben akkor sincs döntés, akkor büntetők. A többi Fejér vármegyei csapat így játszik: Iváncsa KSE – Pénzügyőr SE, Sárbogárd SE – Dombóvári FC, Lajoskomárom – PTE-PEAC, Bőny SE – Móri SE, Bicskei TC – VSC 2015 Veszprém.