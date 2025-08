Legyőzhetetlen ez a fiatal, aki az ország legjobbja lett

Lezajlott az idei gyermek kölyök magyar bajnokság, Kolonics György Emlékverseny július végén. A Maty-éren a „kicsik” kajak-kenu versenyei mellett SUP, szlalom és kajakpóló szakágban is kiosztották a magyar bajnoki címeket. A várakozásoknak megfelelően zsúfolásig megtelt szegedi pálya, hiszen a több mint 90 egyesület, mintegy 1700 sportolója mellett, szülők, rokonok, ismerősök és nézők vettek részt a négy szakág magyar bajnokságát magába foglaló háromnapos eseményen. Az ob-n képviseltette magát a DKSE is, a fiatalok kitettek magukért, Farkas Gábor aranyérmes lett korosztályában, aki a versenyszezont hibátlanul teljesítette, ugyanis ahol indult idén, ott nyerni tudott Horváth Attila tanítványa. Azaz legyőzhetetlen.

Horváth Attila és aranyérmes tanítványa Farkas Gábor, aki idén legyőzhetetlen

Fotó: DKSE

K-4 női kölyök U13-14 1000 méteren szép versenyzéssel bronzérmet szerzett Máté Annabell, Csizmadia Kíra, Molnár Linda és Vincze Fanni négyese. K-1 női kölyök U14 1000 méteren Bebők Kitti negyedik helyen végzett.

További eredmények