Az uszoda és a cecei dinnyeföld

Kovács-Seres Hunor példakép szeretne lenni

Kovács-Seres Hunor túl van az utolsó ifi évén, innentől kezdve már a felnőttek mezőnyében versenyez. Most nála jártunk, hogy az eddigi karrierjéről és szülőföldjéről, Cecéről beszélgessünk vele. A DKSE kiválósága, Kovács-Seres készséges volt.

Agárdy Csaba
Kovács-Seres Hunor példakép szeretne lenni

Kovács-Seres Hunortól nem áll messze a mezőgazdasági munka

Fotó: Facebook

A közelmúltban Portugáliában, Setubalban az U18-19-es korosztály 10 km-es versenyén indult Kovács-Seres Hunor. A Dunaújvárosi DKSE kiválósága nemrégiben a felnőtt kontinensbajnokságon is bizonyított. Szabó Gergő tanítványa az EB-n 10 kilométeren második lett. 

Kovács-Seres
Edző és tanítványa: Szabó Gergő (balról) és a DKSE kiválósága, Kovács-Seres Hunor Fotó: DKSE

Kovács-Seres Hunor három évesen kezdte

A DKSE úszója, Kovács-Seres Hunor három évesen kezdett úszni, majd országos bajnoki címet is szerzett, még mielőtt a nyílt vízi úszásba belevágott volna. Ezután szerzett ifi Európa-bajnoki és világbajnoki címet, már ott volt a fukuokai vizes világbajnokságon 2023-ban, idén pedig Szingapúrban is tartalékként szerepelt már olyan klasszisok mellett, mint Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid. A sport mellett a munkát is korán megismerte, hiszen szüleinek segített a cecei dinnyeföldjükön. A nyílt vízi úszás egyik legnagyobb hazai tehetségével beszélgettünk.

Kovács-Seres Hunor elmondta, a szülei mezőgazdasággal is foglalkoznak, Cecén dinnyeföldjük van, ahol már egészen kisgyerekként besegített. - Hamar rájöttem, megtanultam, hogy eredményt csak kemény munkával lehet elérni.

– Hároméves koromban kezdtem el úszni, a szüleim akkor csak azt szerették volna, hogy tanuljak meg jól úszni, hogy a nyaralásokkor mély vízben is biztonságban legyek. Eleinte az úszást és a dinnyeföldi munkát párhuzamosan csináltam, mára már az úszás került előtérbe.

Hogy miért pont Dunaújvárost választotta ceceiként, arról így beszélt a sportoló: – Az édesanyám a vasműben dolgozott, a nagyszüleim pedig a városban laktak, ezért adott volt, hogy a DKSE-be igazolok. Harmadikos koromtól egészen hetedikesig naponta vonatoztam Cece és Dunaújváros között, majd Dunaújvárosba költöztem, és csak hétvégékre mentem haza.

Arra a kérdésre, hogy mit szeretne elérni az úszásban, tömören válaszolt: – Szeretnék egyszer példakép lenni.

A teljes beszélgetést itt nézhetik meg.

 

 

