Két Kardos négy gól

A teljesen félrecsúszott csoportkört követően a második divízió legerősebb gárdája, az ausztrálok ellen kellett úgymond visszapattanniuk a lányoknak a brazíliai U20-as világbajnokságon. Ezt egy szinte tökéletes első félidővel meg is oldották, és bár a folytatásban kissé vesztett a feszességéből a védekezés, a győzelem nem forgott veszélyben (17-12) – olvashatjuk a magyar szövetség honlapján. A találkozón a két dunaújvárosi játékos, Kardos Dominika és Kardos Laura egyaránt kétszer volt eredményes. A folytatásban következik a legjobb négy közé jutásért a topfavorit spanyol válogatott.

Nyolcaddöntő

Magyarország – Ausztrália 17-12 (5-2, 6-2, 3-4, 3-4)

A magyar gólszerzők: Hajdú 6, Lendvay 4, Varró 2, Kardos L. 2, Kardos D. 2, Horváth L.