22 perce
Két Kardos négy gól
Végre győzött a brazíliai U20-as világbajnokságon a női vízilabda-válogatottunk. A siker a nyolc közé jutást eredményezte.
A csoportban elszenvedett három vereség után végre volt okuk örülni a magyar hölgyeknek
Fotó: waterpolo.hu
A teljesen félrecsúszott csoportkört követően a második divízió legerősebb gárdája, az ausztrálok ellen kellett úgymond visszapattanniuk a lányoknak a brazíliai U20-as világbajnokságon. Ezt egy szinte tökéletes első félidővel meg is oldották, és bár a folytatásban kissé vesztett a feszességéből a védekezés, a győzelem nem forgott veszélyben (17-12) – olvashatjuk a magyar szövetség honlapján. A találkozón a két dunaújvárosi játékos, Kardos Dominika és Kardos Laura egyaránt kétszer volt eredményes. A folytatásban következik a legjobb négy közé jutásért a topfavorit spanyol válogatott.
Nyolcaddöntő
Magyarország – Ausztrália 17-12 (5-2, 6-2, 3-4, 3-4)
A magyar gólszerzők: Hajdú 6, Lendvay 4, Varró 2, Kardos L. 2, Kardos D. 2, Horváth L.