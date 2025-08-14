augusztus 14., csütörtök

Nyolc között a csapatunk

5 órája

Két Kardos négy gól

Végre győzött a brazíliai U20-as világbajnokságon a női vízilabda-válogatottunk. A siker a nyolc közé jutást eredményezte.

Agárdy Csaba
Két Kardos négy gól

A csoportban elszenvedett három vereség után végre volt okuk örülni a magyar hölgyeknek

Fotó: waterpolo.hu

A teljesen félrecsúszott csoportkört követően a második divízió legerősebb gárdája, az ausztrálok ellen kellett úgymond visszapattanniuk a lányoknak a brazíliai U20-as világbajnokságon. Ezt egy szinte tökéletes első félidővel meg is oldották, és bár a folytatásban kissé vesztett a feszességéből a védekezés, a győzelem nem forgott veszélyben (17-12) – olvashatjuk a magyar szövetség honlapján. A találkozón a két dunaújvárosi játékos, Kardos Dominika és Kardos Laura egyaránt kétszer volt eredményes. A folytatásban következik a legjobb négy közé jutásért a topfavorit spanyol válogatott.

Nyolcaddöntő

Magyarország – Ausztrália 17-12 (5-2, 6-2, 3-4, 3-4)

A magyar gólszerzők: Hajdú 6, Lendvay 4, Varró 2, Kardos L. 2, Kardos D. 2, Horváth L.

 

