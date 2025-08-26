Igazolás három országból

A 19 éves budapesti születésű támadó, Keresztes Zsombor a MAC Budapestben kezdte karrierjét, majd a Fehérvár Hockey Academy-ben fejlődött tovább. A jégkorongozó 2024-ben bemutatkozott az Erste Ligában a FEHA19 játékosaként, ahol első felnőtt szezonjában 35 mérkőzésen 10 pontot termelt. Az osztrák U20-as bajnokságban is bizonyított, miközben a magyar junior válogatottal részt vett a 2025-ös divízió I/A-s világbajnokságon.

A jégkorongozó Keresztes Zsombor (balról) a "szomszédból", Székesfehérvárról szerződött Dunaújvárosba

Fotó: Erste Liga.hu

Jégkorongozó az első hazai felnőtt csapatánál

A másik szerzemény a szintén csatár Vadócz Bendegúz, aki Magyarországon eddig csak utánpótlás-csapatokban játszott, alapvetően a Ferencváros neveltje. A legutóbbi szezont azonban a felnőttek között töltötte, de nem itthon, hanem Lengyelországban, ahol a másodosztályú Naprzod Janow Katowicében 29 meccsen 11 gólt lőtt, és 11 gólpassz fűződött a nevéhez.

Vadócz Bendegúznak a DAB lesz az első magyarországi felnőtt csapata

Fotó: Erste Liga.hu

A harmadik új igazolás a kapus Szűcs Botond. A 21 esztendős győri születésű hálóőr az Óbudai Hockey Akadémián nevelkedett, majd Finnországba igazolt, ahol több klubban is bizonyította tehetségét. Legutóbb az S-Kiekko kapuját védte 12 mérkőzésen. Botond az ifjúsági magyar válogatott tagjaként érkezik Dunaújvárosba, és a jövőben nem csak az Erste Ligában, hanem az Andersen Ligában is számít rá a szakvezetés.