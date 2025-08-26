augusztus 26., kedd

Bajnoki folytatás

2 órája

Javíthatják a kisiklást Dunaújvárosban

Címkék#Dunaújváros FC#hazai pálya#bajnokságban#NB III#labdarúgás

A kupabúcsú után az NB III dél-nyugati csoport ötödik fordulójában a Dunaújváros FC labdarúgócsapata szerdán este hazai bajnokit játszik.

Gallai Péter

A fájó Magyar Kupa vereség után a bajnokságban máris javíthatják a botlást a Dunaújváros FC játékosai, a PTE-PEAC elleni összecsapás szerdán 18 órakor kezdődik a Dunaújváros Stadionban. A pécsi egyetemisták eddigi mérlege két döntetlen mellett két vereség. Idegenben kikaptak Kaposváron és Szekszárdon, hazai pályán pedig egy-egy pontot szereztek a Majosi SE és Pécsi MFC ellen. Az elmúlt hétvégi MOL Magyar Kupa fordulóban pedig a Lajoskomárom otthonában nyertek. 

javíthatják
A hatodik újvárosiak a még nyeretlen Pécs ellen javíthatják mérlegüket
Fotó: duol.hu/archív

Az újvárosiak viszont az alacosnyabb osztályú Kelen SC vendégeként 1-0-s vereséggel búcsúztak a sorozattól. A legutóbbi két bajnokijuk 2-2-s döntetlenre végződött, ami kisebb csalódást jelentett a szurkolók számára. A DFC keretéből az eltiltott Tapiska biztosan hiányzik majd, és a sérült Kis és Vörös sem szerepelhet. Elképzelhető azonban, hogy Szepessy és Gránicz már bevethető lesz. 

  • A forduló további párosítása: Ferencvárosi TC II – Dombóvári FC, Szekszárdi UFC - FC Nagykanizsa, Majosi SE - Greenplan Balatonlelle, Kaposvári Rákóczi FC - BFC Siófok, Pénzügyőr SE - Érdi VSE, MTK Budapest II - Paksi FC II, Pécsi MFC - Iváncsa KSE.

A bajnokság állása

H. CsapatM.Gy.D.V.LG.KG.GK.P.
1FC NAGYKANIZSAFC NAGYKANIZSA44001221012
2FERENCVÁROSI TC II.FERENCVÁROSI TC II.4400112912
3MTK BUDAPEST II.MTK BUDAPEST II.430115699
4KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FCKAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC43017439
5PMFCPMFC42209098
6DUNAÚJVÁROS FCDUNAÚJVÁROS FC42209548
7MAJOSI SEMAJOSI SE42119727
8SZEKSZÁRDI UFCSZEKSZÁRDI UFC4211910-17
9IVÁNCSA KSEIVÁNCSA KSE41126514
10BFC SIÓFOKBFC SIÓFOK411237-44
11PAKSI FC II.PAKSI FC II.410329-73
12ÉRDI VSEÉRDI VSE402224-22
13PTE-PEACPTE-PEAC402247-32
14DOMBÓVÁRI FC DOMBÓVÁRI FC 4022818-102
15PÉNZÜGYŐR SEPÉNZÜGYŐR SE400429-70
16GREENPLAN BALATONLELLE SEGREENPLAN BALATONLELLE SE4004013-130

 

 

