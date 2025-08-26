2 órája
Javíthatják a kisiklást Dunaújvárosban
A kupabúcsú után az NB III dél-nyugati csoport ötödik fordulójában a Dunaújváros FC labdarúgócsapata szerdán este hazai bajnokit játszik.
A fájó Magyar Kupa vereség után a bajnokságban máris javíthatják a botlást a Dunaújváros FC játékosai, a PTE-PEAC elleni összecsapás szerdán 18 órakor kezdődik a Dunaújváros Stadionban. A pécsi egyetemisták eddigi mérlege két döntetlen mellett két vereség. Idegenben kikaptak Kaposváron és Szekszárdon, hazai pályán pedig egy-egy pontot szereztek a Majosi SE és Pécsi MFC ellen. Az elmúlt hétvégi MOL Magyar Kupa fordulóban pedig a Lajoskomárom otthonában nyertek.
Az újvárosiak viszont az alacosnyabb osztályú Kelen SC vendégeként 1-0-s vereséggel búcsúztak a sorozattól. A legutóbbi két bajnokijuk 2-2-s döntetlenre végződött, ami kisebb csalódást jelentett a szurkolók számára. A DFC keretéből az eltiltott Tapiska biztosan hiányzik majd, és a sérült Kis és Vörös sem szerepelhet. Elképzelhető azonban, hogy Szepessy és Gránicz már bevethető lesz.
- A forduló további párosítása: Ferencvárosi TC II – Dombóvári FC, Szekszárdi UFC - FC Nagykanizsa, Majosi SE - Greenplan Balatonlelle, Kaposvári Rákóczi FC - BFC Siófok, Pénzügyőr SE - Érdi VSE, MTK Budapest II - Paksi FC II, Pécsi MFC - Iváncsa KSE.
A bajnokság állása
|H.
|Csapat
|M.
|Gy.
|D.
|V.
|LG.
|KG.
|GK.
|P.
|1
|FC NAGYKANIZSA
|4
|4
|0
|0
|12
|2
|10
|12
|2
|FERENCVÁROSI TC II.
|4
|4
|0
|0
|11
|2
|9
|12
|3
|MTK BUDAPEST II.
|4
|3
|0
|1
|15
|6
|9
|9
|4
|KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC
|4
|3
|0
|1
|7
|4
|3
|9
|5
|PMFC
|4
|2
|2
|0
|9
|0
|9
|8
|6
|DUNAÚJVÁROS FC
|4
|2
|2
|0
|9
|5
|4
|8
|7
|MAJOSI SE
|4
|2
|1
|1
|9
|7
|2
|7
|8
|SZEKSZÁRDI UFC
|4
|2
|1
|1
|9
|10
|-1
|7
|9
|IVÁNCSA KSE
|4
|1
|1
|2
|6
|5
|1
|4
|10
|BFC SIÓFOK
|4
|1
|1
|2
|3
|7
|-4
|4
|11
|PAKSI FC II.
|4
|1
|0
|3
|2
|9
|-7
|3
|12
|ÉRDI VSE
|4
|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2
|13
|PTE-PEAC
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|14
|DOMBÓVÁRI FC
|4
|0
|2
|2
|8
|18
|-10
|2
|15
|PÉNZÜGYŐR SE
|4
|0
|0
|4
|2
|9
|-7
|0
|16
|GREENPLAN BALATONLELLE SE
|4
|0
|0
|4
|0
|13
|-13
|0