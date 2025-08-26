Javíthatják a kisiklást Dunaújvárosban

A fájó Magyar Kupa vereség után a bajnokságban máris javíthatják a botlást a Dunaújváros FC játékosai, a PTE-PEAC elleni összecsapás szerdán 18 órakor kezdődik a Dunaújváros Stadionban. A pécsi egyetemisták eddigi mérlege két döntetlen mellett két vereség. Idegenben kikaptak Kaposváron és Szekszárdon, hazai pályán pedig egy-egy pontot szereztek a Majosi SE és Pécsi MFC ellen. Az elmúlt hétvégi MOL Magyar Kupa fordulóban pedig a Lajoskomárom otthonában nyertek.

A hatodik újvárosiak a még nyeretlen Pécs ellen javíthatják mérlegüket

Fotó: duol.hu/archív

Az újvárosiak viszont az alacosnyabb osztályú Kelen SC vendégeként 1-0-s vereséggel búcsúztak a sorozattól. A legutóbbi két bajnokijuk 2-2-s döntetlenre végződött, ami kisebb csalódást jelentett a szurkolók számára. A DFC keretéből az eltiltott Tapiska biztosan hiányzik majd, és a sérült Kis és Vörös sem szerepelhet. Elképzelhető azonban, hogy Szepessy és Gránicz már bevethető lesz.

A forduló további párosítása: Ferencvárosi TC II – Dombóvári FC, Szekszárdi UFC - FC Nagykanizsa, Majosi SE - Greenplan Balatonlelle, Kaposvári Rákóczi FC - BFC Siófok, Pénzügyőr SE - Érdi VSE, MTK Budapest II - Paksi FC II, Pécsi MFC - Iváncsa KSE.

