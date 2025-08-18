Felkészülés
Izgalmas mérkőzés a NEKA ellen
A Dunaújvárosi KKA női kézilabdacsapata lejátszotta az újabb felkészülési mérkőzését, egy góllal nyert Balatonbogláron.
A Dunaújvárosi KKA felnőtt női csapata legutóbb Balatonbogláron lépett pályára, ahol a Nemzeti Kézilabda Akadémia (NEKA) vendégeként játszott. Egy izgalmas, szoros meccset vívtak, amit végül egy góllal sikerült megnyerni.
NEKA – DKKA 28–29
Zubai Gábor vezetőedző értékelése: - A lányoktól azt kértem, hogy akár egy góllal is, de nyerjük meg a meccset – és pontosan ezt tették. Ez volt most a legfontosabb, megyünk tovább a fejlődés útján!
