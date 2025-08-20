augusztus 20., szerda

Felkészülési meccs

2 órája

Háromgólos vereség Székesfehérváron

Címkék#jégkorong#Dunaújváros#Acélbikák

Felkészülési mérkőzést játszott Székesfehérváron a FEHA19 és a DAB Erste Ligás jégkorongcsapata. A hazaiak 4-1-re győztek.

Agárdy Csaba
Háromgólos vereség Székesfehérváron

Az Acélbikák nem tudták szorossá tenni a FEHA19 elleni mérkőzést

Fotó: feol.hu

A második harmadban dőlt el a mérkőzés, ekkor a fehérváriak háromszor is eredménysek voltak, miközben az Acélbikák csak egyszer. A befejező játékrészben tartotta előnyét a FEHA, és végül egy üres kapus góllal bebiztosította győzelmét (4-1).

FEHA19 - DAB 4-1 (0-0, 3-0, 1-0)

FEHA19: Csibi - Sivrin, Salamon, Bajkó, Dóczi, Erdőhelyi, Szabó P., Nagy D., Balogh Á., Keceli 1, D'Intino 1, Farkas L., Bucskin, Zapernick, Simon, Németh Z., Nádor 2, Atlasz, Erdősi, Alapi, Balasits, Hiezl. Vezetőedző: Tokaji Viktor.

DAB: Szűcs – Mikulovics, Szécsi, Balázsi, Kugyin, Bánki, Jaurlin, Aszkarov 1, Murgic, Djumic, Subotic, Lawson, Pinczés O., Keresztes Zs., Cseh, Strenk O., Kuminka, Csémi. Vezetőedző: Hetler Ádám.

FEHA19-Dunaújvárosi Acélbikák jégkorong mérkőzés

Fotók: Szabó Zsolt

 

 

