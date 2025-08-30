augusztus 30., szombat

Gebei Péter halhatatlan

35 perce

Ez aztán nem semmi!

A dunaújvárosi Gebei Péter egykori válogatott jégkorongozó, majd kiváló játékvezető halhatatlan lett. Halhatatlan, és ennek nyoma van.

Agárdy Csaba
Ez aztán nem semmi!

Gebei Péter 2-as számú válogatott meze a Hockey Hall of fame vitrinjében

Fotó: Facebook.com

Mit is értünk azon, hogy valaki halhatatlan lesz a jégkorongban. Ehhez nem kell más, minthogy beválasszák a kanadai Torontóban "állomásozó" Hockey Hall of Fame-be. Nos, Kanadában nem osztják olyan egykönnyen a kitüntető címeket jégkorongban, igencsak komoly, a hokiban eltöltött évtizedekre van szükség, hogy egyáltalán valakinek felmerüljön a neve. Erról nem beszélve, hogy Európából sokkal nehezebb bekerülni a Halhatatlanok vagy Hírességek Csarnokába, mint Észak-Amerikából. Gebei Péternek ez sikerült. 

halhatatlan
Gebei Péter a Halhatatlanok Csarnokában. Fotó: Facebook.com

Hogyan lesz valaki halhatatlan?

Nézzük, mivel is érdemelte ki ezt a hatalmas elismerést az egykori védő. 1976-ban Dunaújvárosban született, 56-szoros válogatott, háromszoros magyar bajnok, négyszeres kupagyőztes. A jégkorongot Dunaújvárosban kezdte 6 éves korában Kercsó Árpád tanítványaként. Dunaújvárosból 18 évesen igazolt az Alba Volánhoz, ahol felnőtt karrierje javát töltötte. 2002-ben igazolt vissza Dunaújvárosba, majd 2003-ban bejelentette visszavonulását, és ebben az évben megkezdte a játékvezetést. Nemzetközi játékvezető a 2004-2005-ös szezontól lett. 378 EBEL mérkőzést fújt - hatszor a döntőben is dolgozott, 57 KHL (orosz bázisú liga, az NHL után a világ második legerősebb bajnokságának tekintik) mérkőzés, 3 magyar bajnoki dontő, 16 IIHF világbajnokság, 2 Elit U18 világbajnokság, felnőtt elit világbajnokság, Moszkva 2016-ban, Kontinentális Kupa döntő 2014, Deutschland Cup döntő 2013, 5 évig profi játékvezető, több mint 1000 profi bajnokságban lefújt mérkőzéssel a háta mögött fejezte be a játékvezetői pályafutását. 

Az egykori válogatott játékos büszkén mutat a nemzeti csapat mezére Fotó: Facebook.com

Gebei Péter így emlékszik vissza arra, hogyan is került a meze a Hockey Hall of Fame-be: - 2009-ben kértek tőlem egy mezt, azért, mert én voltam az első, aki ugyanazon a szinten játszott világbajnokságon, és bíráskodott is. Azután teltek, múltak az évek, majd idén kaptam egy ímélt, hogy kiteszik a mezét a kiállítócsarnokban. Kiutaztam Torontóban, de akkor már a mezem látható volt, nagy élmény volt odaállni a saját mezem elé, egy olyan csarnokban, ahol a Stanley Kupát is őrzik. 

Gebei Péter és az ő meze Fotó: Facebook.com

 

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
