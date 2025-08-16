Hajdu Jonatán nincs elkeseredve

Hajdu négyszeres világbajnoki ezüstérmesként érkezik Olaszországba, ahol C-1 200 méteren és C-4 500 méteren áll rajthoz. Hogyan sikerült eddig a felkészülése, tettük fel az első kérdést Hajdu Jonatánnak.

Hajdu Jonatán először a párosra készült

- Adolf Balázzsal párosban az 500 méterre készültünk, de a válogató versenyek nem úgy sikerültek, ahogy terveztük, ezek után mindenki a saját útját járta. De egyikünk sincs elkeseredve azért, mert most nem jött össze a párosunknak a világbajnoki részétel Amit eltreveztünk, ezt megcsináltuk. Négyéves ciklusban gondolkodunk, a végső cél a 2028-as Los Angeles-i olimpia - mondta a DKSE 29 éves kiválósága.

Arra a felvetésünkre, hogy mivel lenne elégedett Milánóban, a kenus így válaszolt: - Egyesben szeretnék dobogón végezni. A négyessel kapcsolatban: nem tudom most hova helyezni magunkat. Az tény, amióta válogatott vagyok, nem foglalkoztak kiemelten az 500 méteres négyessel, ezért most ülök a legerősebb hajóban. Azt tudom, jól megy az egységünk, jó időeredményeket érünk el. Visszatérve az elvárásaimhoz. Szeretném kihozni magamból a maximumot, jó időt menne, persze ez függ az időjárástól is. A 200 méter egy sprint szám, ahol század, vagy tized másodpercek dönthetnek egy-egy helyezésről. Kevesen múlik az, hogy végül másodikként, vagy ötödikként végzel.