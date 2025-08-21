Hajdu Jonatán két számban is döntős (videóval)

Hajdu két számban állt rajthoz, és mindkettőben döntőbe jutott. Férfi C-4 500 méteren az első három hely valamelyike is elég volt a döntőhöz az előfutamban, a magyar egység azonban a maximumot hozta ki első pályájából. A Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdu Jonatán, Fejes Dániel összeállítású hajó a független színekben induló fehérorosz egységgel meccselt a győzelemért, amit az utolsó száz méteren, remek hajrával sikerült bebiztosítani.

Hajdu Jonatán (balról a második) a négyesben döntőbe jutott

Fotó: Facebook

Hajdu egyesben holnap már a döntőben evez

Hajdu Jonatán ma délután C-1 200 méteren a középfutamban vett részt, miután az előfutamból szerdán kiharcolta a továbbjutást. Innen az első három helyezett jutott a fináléba, Hajdu másodikként végzett, így ott lesz pénteken a döntőben.