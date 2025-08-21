1 órája
Hajdu Jonatán két számban is döntős (videóval)
Szerdán Milánóban megkezdődött az ICF Felnőtt Gyorsasági és Para Kajak-Kenu Világbajnokság, ami az idei év legfontosabb versenye. A 35 fős magyar csapat tagja a Dunaújvárosi KSE kenusa, Hajdu Jonatán is.
Hajdu az előfutamból és a középfutamból is biztosan jutott tovább. Jöhet a finálé
Fotó: Facebook
Hajdu két számban állt rajthoz, és mindkettőben döntőbe jutott. Férfi C-4 500 méteren az első három hely valamelyike is elég volt a döntőhöz az előfutamban, a magyar egység azonban a maximumot hozta ki első pályájából. A Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdu Jonatán, Fejes Dániel összeállítású hajó a független színekben induló fehérorosz egységgel meccselt a győzelemért, amit az utolsó száz méteren, remek hajrával sikerült bebiztosítani.
Hajdu egyesben holnap már a döntőben evez
Hajdu Jonatán ma délután C-1 200 méteren a középfutamban vett részt, miután az előfutamból szerdán kiharcolta a továbbjutást. Innen az első három helyezett jutott a fináléba, Hajdu másodikként végzett, így ott lesz pénteken a döntőben.