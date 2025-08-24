augusztus 24., vasárnap

Eltervezték, megcsinálták

1 órája

Ezüstök után végre aranyérem

Címkék#Dunaújváros#kenu#világbajnokság#Hajdu Jonatán#Kollár Kristóf#aranyérem

Szombaton délután kenu négyes ötszáz méteren tizenyolc év után újra világbajnok lett a magyar egység. A milánói viadalon csapatunk tagja volt a Dunaújvárosi KSE sportolója, Hajdu Jonatán is.

Agárdy Csaba
Ezüstök után végre aranyérem

A világbajnok kenu négyesünk balról jobbra: Fejes Dániel, Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdu Jonatán

Fotó: Szalmás Péter

A 2007-es duisburgi világbajnokságon a Balázs Péter, Horváth Gábor, Joób Márton, Sarudi Pál alkotta kvartett győzelme után 18 évvel Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdu Jonatán és Fejes Dániel ismét a csúcsra vitték Magyarországot a kilencvenes évek egyik sikerszámában, férfi C-4 500 méteren. 

Hajdu Jonatán
Magyar kenu négyes 500 méteren legutóbb tizennyolc éve nyert világbajnokságot. Hajdu Jonatán balról a második
Fotó: Szalmás Péter

Látszódott, sok van bennük, mondta Hajdu Jonatán

"Nagyon jó érzés. - mondta Hajdu Jonatán. - A verseny előtti hetekben beszélgettük egymás között, hogy mindannyiunknak egy nagy eredmény lehet, hiszen a felkészülés során látszódott, hogy sok van ebben az egységben. Boldogok vagyunk, hogy sikerült megcsinálni" - nyilatkozta a magyar szövetség honlapjának a dunaújvárosi kenus.

"Tegnap, az ötszáz egyes után, amikor leszálltam a vízről, boldog voltam, aztán a szálláson már kicsit csalódott, hogy nem lett meg az érem. - tette hozzá Fejes Dániel. - Próbáltam ezt elfelejteni és azon voltam, hogy csináljuk meg, legyen meg az első felnőtt vb-cím."

"Kellett ehhez a pályához a délelőtti ötszázas páros középfutam, kicsit ki kellett égetni a rendszert. - fogalmazott Juhász István. - Úgy álltunk oda, hogy ezt most szeretnénk megnyerni és így, hogy végig elöl voltunk, nem is fájt annyira a vége."

A vezérevezős Kollár Kristóf szerint ez a hétvége rosszul már nem zárulhat. "De holnap még lesz egy páros döntőnk. Remélhetőleg egy felhőtlen evezéssel jó eredményt tudunk ott is elérni." - fogalmazott az Atomerőmű SE versenyzője, aki egyébként dunaújvárosi nevelés. 

A boldog győztesek a célba érés után
Fotó: Szalmás Péter

Ez fantasztikus! Szívből gratulálok a csapatnak! Rettenetesen érett már ez az érem, és végre - nagyon megérdemelten felnőtt világbajnok lett a versenyzőnk, Hajdu Jonatán. Gratulálok Dzsoni (Hajdu beceneve - a szerk), gratulálok a csapatnak, Kollár Kristófnak, aki szintén a DKSE-ből indult, Fejes Dánielnek és Juhász Istvánnak, valamint a felkészítő edzőiknek és a kapitánynak ifj. Foltán Lászlónak, aki összerakta a csapatot. Nagyon boldog vagyok! - üzent a fiúknak Facebook-oldalán Pető Zsolt, a Dunaújvárosi KSE kajak-kenu szakosztályának elnöke.

Molnár Gergely, a DKSE edzője a most 29 éves Hajdu Jonatánnal 17 éves kora óta dolgozik együtt (zárójelben ő nevelte Kollár Kristófot is, másodikos korában ő adott lapátot a kezébe), így látta a négyes versenyzését: - Az előfutam, valamint az egyéni és a páros futamok után látni lehetett, jó formában kenuznak a fiúk. Ezek alapján az első háromba vártam őket. Jól jöttek ki a rajtból, 250-300 méternél gondoltam úgy, hogy meglehet az aranyérem. Persze egy futam az utolsó méterekig tart, és azt nem lehet tudni, hogy a többi egység milyen taktikát választott, mennyi erejük van még. Nagyon jó futam volt, gratulálok a fiúknak

 

