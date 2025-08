Lewis Hamiltont sokkolta a Hungaroring

Amikor 1986-ban megtartották az első Forma-1 Magyar Nagydíjat, kevesen gondolták volna, hogy négy évtized múltán a Hungaroring lesz az a pálya, amelyet olyan legendás F1-es helyszínekkel említenek majd egy lapon, mint a monacói vagy a monzai futamé. 1986 óta ugyanis megszakítás nélkül rendeznek Magyar Nagydíjat Mogyoródon. Ezt olyan ikonikus versenypályák, mint a silverstone-i vagy spa-francorchamps-i sem mondhatják el magukról. Ez 2037-ig nem is változik; eddig van hazánknak biztos szerződése a rendezésre. A száguldó cirkusz hétvégi magyarországi látogatása előtt Gyulay Zsolt, a Hungaroring Zrt. elnök-vezérigazgatója mutatta be a pálya felújított létesítményeit – számolt be róla társlapunk, a kisalfold.hu.

Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője a Forma-1 Magyar Nagydíj első szabadedzésén a Hungaroringen

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI

A több lépcsőben megvalósuló munkálatok nagyobb része már befejeződött, ugyanakkor az F1 kereskedelmi jogait birtokló Liberty Mediával és a futamokat szervező Formula One Managementtel kötött megállapodás értelmében a hétvégi eseményen nem látszódhat, hogy a munka folyamatos, így erre az időre beszüntették a felújítást, a televíziós közvetítésben ugyanis így a "legjobb arcát" mutathatja majd a mogyoródi létesítmény.

A versenyzőket, csapatokat és a közönséget többek között új fogadóépület, főépület és főlelátó, valamint kibővített paddock és nagyobb garázsok várják a Hungaroringen, amelyen 40. alkalommal versenyeznek majd az autósport elitkategóriájának résztvevői.

A paddockban közel kétszer annyi hely van, mint korábban, így bár már pénteken is sokan voltak a "színfalak mögötti" területen, ezúttal jobban eloszlott a tömeg, ami a versenyzők tetszését is elnyerte.

Forma-1 Magyar Nagydíj: a versenyzők is csak dicsérik a fejlesztéseket

–Szerintem eddig sem mondhattunk, hogy rossz volt itt az infrastruktúra, viszont az új azért sokkal jobb, teljes mértékben F1-es színvonalú. Én eddig sem bántam azt, ami volt, nem vagyok finnyás, amúgy is megvan a saját szobám a csapat motorhome-jában. Viszont a rajongók és a vendéglátás szempontjából mindenképp jó dolog, és ez a legfontosabb – mondta a világbajnoki pontversenyben második brit Lando Norris az MTI-nek.