Folytatja győzelmi sorozatát a DFC?

Az összecsapás 18 órakor kezdődik a Dunaújváros Stadionban. Az érdiek a nyitó körben Szekszárdon szenvedtek egygólos vereséget, majd hazai környezetben játszottak gól nélküli döntetlent a Pécsi MFC ellen. A pécsiek ellen szervezetten védekeztek, amit nem lesz egyszerű feltörni az újvárosi támadóknak. A DFC gárdája két győzelemmel kezdte a szezont, így jelenleg az élbolyban helyezkednek el. Ennek a pozíciónak a megtartásához folytatni kellene a jó sorozatot. Biztató, hogy az eddigi két meccsen öt gólt szerzett a csapat, és csak egyet kapott. Sajnos a már hosszú ideje maródi Kis Balázs és Vörös Tamás mellé csatlakozott Szepessy Róbert, aki Pakson szenvedett boka sérülést. A keret többi tagja azonban bevethető állapotban van.

A forduló további párosítása: Ferencvárosi TC II – Paksi FC II, MTK Budapest II - Pénzügyőr SE, Szekszárdi UFC - PTE-PEAC, Majosi SE - Iváncsa KSE, Kaposvári Rákóczi FC - FC Nagykanizsa, Pécsi MFC - Dombóvári FC, BFC Siófok - Greenplan Balatonlelle.