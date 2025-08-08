augusztus 8., péntek

László névnap

31°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Folytatja győzelmi sorozatát a DFC?

Címkék#labdarúgas#dfc#NB III

Az NB III Dél-Nyugati csoport harmadik fordulójában a Dunaújváros FC labdarúgócsapata vasárnap az Érdi VSE együttesét fogadja.

Duol.hu
Folytatja győzelmi sorozatát a DFC?

Székely Benedek (középen, 23) a DFC mindkét eddigi bajnoki mérkőzésén játszott

Fotó: Horváth László

Az összecsapás 18 órakor kezdődik a Dunaújváros Stadionban. Az érdiek a nyitó körben Szekszárdon szenvedtek egygólos vereséget, majd hazai környezetben játszottak gól nélküli döntetlent a Pécsi MFC ellen. A pécsiek ellen szervezetten védekeztek, amit nem lesz egyszerű feltörni az újvárosi támadóknak. A DFC gárdája két győzelemmel kezdte a szezont, így jelenleg az élbolyban helyezkednek el. Ennek a pozíciónak a megtartásához folytatni kellene a jó sorozatot. Biztató, hogy az eddigi két meccsen öt gólt szerzett a csapat, és csak egyet kapott. Sajnos a már hosszú ideje maródi Kis Balázs és Vörös Tamás mellé csatlakozott Szepessy Róbert, aki Pakson szenvedett boka sérülést. A keret többi tagja azonban bevethető állapotban van.

A forduló további párosítása: Ferencvárosi TC II – Paksi FC II, MTK Budapest II - Pénzügyőr SE, Szekszárdi UFC - PTE-PEAC, Majosi SE - Iváncsa KSE, Kaposvári Rákóczi FC - FC Nagykanizsa, Pécsi MFC - Dombóvári FC, BFC Siófok - Greenplan Balatonlelle.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu